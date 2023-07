El dramático relato del papá y del hijo brutalmente agredidos por patovicas

Embed Gentileza El Trece.

Al ver que su hijo, José, también presente en la entrevista, estaba siendo agredido, el hombre intervino. "Como todo padre me metí a querer defenderlo. Esa fue mi intención. Entonces me pegan una trompada que después de eso no me acuerdo más nada", contó.

"Cuando reacciono, que dos chicos me ayudaron, me levanto y voy hasta la puerta a preguntar por qué me habían pegado a mí. Me considero un hombre grande, no fui a pelear con nadie y uno de los patovicas me pegó de nuevo una patada en el pecho que me terminó volteando”, continuó.

“Cada vez estoy más embroncado. El segundo que me pegó fue a matarme. Como hombre grande, te pegan una trompada y no necesitas más”, dijo y se lamentó por toda la situación que terminó de la peor manera.

José, su hijo, también dio su versión de los hechos: "Empezó todo por tanta gente que había en la puerta. Cuando empujan para que se alejen de la puerta, a este chico de blanco le pegan. Veo que le pegan a mi hermano más chico y quiero meterme. Ahí es donde me pegan contra el auto”.

Tres de los patovicas presuntamente involucrados en la golpiza fueron detenidos este lunes por orden del fiscal de la causa, Guillermo Sabatini, y aceptada por el Juzgado de Garantías número 1.

De acuerdo a lo que revelaron fuentes policiales a Noticias Argentinas, los detenidos son Alan Nahuel Pirrotta, de 30 años, Gonzalo "El Chapa" Roldán, de 33, y César Jorge "El Turu" Martínez, de 47. En tanto, los tres prestarán declaración indagatoria ante la Justicia en la jornada de hoy.

image.png Imágenes de la feroz golpiza (Foto: captura de video)

El comunicado del boliche de Necochea

A través de un comunicado, el boliche Tom Jones anunció: “En nombre de Tom Jones queremos expresar nuestro repudio total y absoluto a las situaciones de violencia ocurridas durante esta madrugada, originadas en la puerta de nuestro establecimiento, que comenzaron con un grupo de personas que accionaron sobrepasando el vallado de ingreso, arrojando objetos y rompiendo la puerta de acceso principal, situación que duró más de 40 minutos, con agresiones al resto de las personas que aguardaban para ingresar porque ya estaba cubierta la capacidad, por lo que el lugar se encontraba cerrado al ingreso”.