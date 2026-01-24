El empresario Marcelo Porcel, más complicado: los estremecedores relatos de los menores que lo acusan de abusos sexuales

Finalizada esta instancia, ahora se aguardan los informes psicológicos para definir si Porcel es citado a indagatoria.

Porcel está acusado de abuso sexual reiterado y corrupción de menores, luego de que los diez adolescentes del Colegio Palermo Chico, al que asisten cuatro de los hijos del empresario, presentaran denuncias en su contra.

Durante 2024 fueron siete los adolescentes que llevaron sus relatos a la Justicia. Posteriormente se sumaron tres casos más, y la décima denuncia se formalizó el 19 de diciembre pasado.

Quién es Marcelo Porcel, el empresario acusado de abusar los compañeros de su hijo

Marcelo Porcel es hijo de Néstor Porcel, uno de los fundadores de Argencard, la histórica tarjeta de crédito argentina, y hasta hace pocos meses fue concesionario del shopping Oh! Buenos Aires, ubicado en Recoleta.

Su perfil empresarial abarca también proyectos en agricultura, ganadería e inversiones inmobiliarias, lo que lo posicionaba como un personaje conocido en ciertos círculos sociales y financieros de la ciudad.