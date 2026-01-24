En vivo Radio La Red
Policiales
abusos sexuales
Empresario
Causa judicial

El empresario Marcelo Porcel, más complicado: los estremecedores relatos de los menores que lo acusan de abusos sexuales

Ya son diez los adolescentes que declararon en Cámara Gesell contra el empresario Marcelo Porcel, de 58 años, investigado por presuntos abusos sexuales.

Ya son diez los adolescentes que declararon en Cámara Gesell contra el empresario Marcelo Porcel, de 58 años, investigado por presuntos abusos sexuales.

"A mí me gustan los pibes que tienen códigos, los que saben cuándo callarse”, fue una de las distintas frases que resonó esta semana en la Cámara Gesell, donde tres adolescentes del Colegio Palermo Chico declararon contra Marcelo Porcel, de 58 años. Con estos nuevos testimonios, en total ya son diez los menores que señalaron presuntos abusos sexuales del empresario bajo esta modalidad.

El colegio de Palermo Chico donde ocurrían los hechos por los que se denunció a Marcelo Porcel. (Foto: Google Street View)

En los relatos de los chicos de entre 13 y 14 años, tomados durante la feria judicial, hubo un denominador común: tocamientos durante "masajes" con "aceites" especiales para calmar supuestas dolencias en las piernas y contacto con las partes íntimas, además de la provisión de alcohol y dinero sin el consentimiento de sus padres, en reuniones organizadas por él mismo.

"Vos te tenés que dejar tocar por un millonario para tener plata, te tenés que dejar” y “Vos sos mi heredero en todos los negocios, yo te voy a dejar todo a vos”, fueron otros de los testimonios que figuran en el expediente a cargo del fiscal Pablo Turano, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 1, y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 50, que conduce el juez Carlos Bruniard.

Uno de los chicos describió además tocamientos en un campo ubicado en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, al que Porcel invitaba a los compañeros de sus hijos.

Finalizada esta instancia, ahora se aguardan los informes psicológicos para definir si Porcel es citado a indagatoria.

Porcel está acusado de abuso sexual reiterado y corrupción de menores, luego de que los diez adolescentes del Colegio Palermo Chico, al que asisten cuatro de los hijos del empresario, presentaran denuncias en su contra.

Durante 2024 fueron siete los adolescentes que llevaron sus relatos a la Justicia. Posteriormente se sumaron tres casos más, y la décima denuncia se formalizó el 19 de diciembre pasado.

Quién es Marcelo Porcel, el empresario acusado de abusar los compañeros de su hijo

Marcelo Porcel es hijo de Néstor Porcel, uno de los fundadores de Argencard, la histórica tarjeta de crédito argentina, y hasta hace pocos meses fue concesionario del shopping Oh! Buenos Aires, ubicado en Recoleta.

Su perfil empresarial abarca también proyectos en agricultura, ganadería e inversiones inmobiliarias, lo que lo posicionaba como un personaje conocido en ciertos círculos sociales y financieros de la ciudad.

