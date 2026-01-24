Murió un jubilado de 74 años tras un violento asalto en su casa de Saavedra
Los asaltantes atacaron a la pareja de adultos mayores que residía en el domicilio y la mujer logró liberarse tras el hecho para llamar al 911, pero el hombre ya había fallecido.
El operativo policial en la casa del matrimonio de jubilados que fue atacado por delincuentes. (Foto: Policía de la Ciudad).
Un jubilado de 74 años murió luego de sufrir un violento asalto en su vivienda del barrio porteño de Saavedra, durante la madrugada de este sábado. El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Núñez al 4000, donde tres delincuentes ingresaron tras forzar la reja de una ventana de la cocina.
Según informaron en A24, el episodio se produjo alrededor de las 5.28 de la mañana. De acuerdo con la denuncia, los asaltantes atacaron a la pareja de adultos mayores que residía en el domicilio y en ese contexto, la mujer de 73 años fue golpeada y amordazada por los ladrones, que luego escaparon del lugar.
Tras permanecer varios minutos inmovilizada, la víctima logró desatarse y llamar al 911 para pedir ayuda. Al llegar al lugar, efectivos de la Policía de la Ciudad y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) constataron que el jubilado ya se encontraba sin vida.
Hasta el momento, las autoridades no pudieron determinar si el fallecimiento del hombre se produjo como consecuencia directa de la violencia ejercida durante el robo o por una causa asociada al estrés del hecho, como un paro cardíaco. La investigación quedó a cargo del magistrado de turno, quien ordenó la intervención de la Brigada de Homicidios de la Policía de la Ciudad para esclarecer las circunstancias.
Los tres delincuentes permanecen prófugos y se analizan cámaras de seguridad de la zona para intentar identificarlos y reconstruir su huida.
Conmoción y reclamos por la inseguridad en el barrio
El crimen generó conmoción y preocupación entre los vecinos de Saavedra, quienes advirtieron sobre un aumento de los hechos delictivos en la zona. “Estamos bastante preocupados. Hubo varios robos en un barrio que antes era tranquilo. Nunca se habían registrado hechos de esta gravedad”, relató una joven que vive a pocas cuadras del lugar.
Otra vecina contó que en su edificio ya se registraron episodios similares: “Nos sentimos desprotegidos. En mi cuadra una vez escalaron la reja del primer piso para entrar a un departamento del segundo”, señaló en diálogo con A24.
“Hace dos años el barrio empezó a cambiar. Hacemos denuncias, viene la policía, vamos a la fiscalía, pero nadie nos da respuestas”, agregó otra mujer.
Los vecinos descartan que se haya tratado de una entradera al azar y manifestaron su inquietud por personas que suelen merodear la zona, observando los movimientos de quienes viven allí, lo que refuerza el temor a nuevos hechos de inseguridad.