Murió un jubilado de 74 años tras un violento asalto en su casa de Saavedra

Los tres delincuentes permanecen prófugos y se analizan cámaras de seguridad de la zona para intentar identificarlos y reconstruir su huida.

Captura Así quedó la reja de la ventana que forzaron los delincuentes.

Conmoción y reclamos por la inseguridad en el barrio

El crimen generó conmoción y preocupación entre los vecinos de Saavedra, quienes advirtieron sobre un aumento de los hechos delictivos en la zona. “Estamos bastante preocupados. Hubo varios robos en un barrio que antes era tranquilo. Nunca se habían registrado hechos de esta gravedad”, relató una joven que vive a pocas cuadras del lugar.

Otra vecina contó que en su edificio ya se registraron episodios similares: “Nos sentimos desprotegidos. En mi cuadra una vez escalaron la reja del primer piso para entrar a un departamento del segundo”, señaló en diálogo con A24.

“Hace dos años el barrio empezó a cambiar. Hacemos denuncias, viene la policía, vamos a la fiscalía, pero nadie nos da respuestas”, agregó otra mujer.

Los vecinos descartan que se haya tratado de una entradera al azar y manifestaron su inquietud por personas que suelen merodear la zona, observando los movimientos de quienes viven allí, lo que refuerza el temor a nuevos hechos de inseguridad.