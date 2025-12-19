Quién es el empresario acusado de presuntos abusos a los compañeros de colegio de su hijo

Quién es Marcelo Porcel, el empresario acusado de abusar los compañeros de su hijo

Marcelo Porcel es hijo de Néstor Porcel, uno de los fundadores de Argencard, la histórica tarjeta de crédito argentina, y hasta hace pocos meses fue concesionario del shopping Oh! Buenos Aires, ubicado en Recoleta.

Su perfil empresarial abarca también proyectos en agricultura, ganadería e inversiones inmobiliarias, lo que lo posicionaba como un personaje conocido en ciertos círculos sociales y financieros de la ciudad.

A pesar de la gravedad de las imputaciones y de las pruebas recolectadas, Porcel aún no fue indagado. El juez Bruniard decidió aplicar el principio de “economía procesal”, aguardando que todas las víctimas completen sus declaraciones en Cámara Gesell antes de convocarlo.

Esta determinación generó el rechazo de las familias, que reclamaron que los derechos de los menores no pueden postergarse.

Entre las medidas cautelares dictadas se encuentran la prohibición de contacto con las víctimas y sus familias y la restricción de acercamiento de 300 metros, impidiéndole concurrir al colegio o al club GEBA, donde los adolescentes practican deportes.

Sin embargo, el empresario recibió autorización judicial para viajar a Punta del Este durante diciembre 2025 y enero 2026, a pesar de los pedidos de la Defensora de Menores para retener documentos de viaje y limitar su movilidad.

Según los relatos de los adolescentes y sus familias, Porcel lograba ganarse su confianza mediante gestos de generosidad y participación en sus actividades, para luego inducirlos a situaciones de vulnerabilidad que habrían derivado en los abusos.