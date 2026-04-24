En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Parricidio
Vicente López
PARRICIDIO

Asesinó a sus papás por plata y cayó por su forma de caminar: el estremecedor crimen de Martín Del Río

Ocurrió el 24 de agosto de 2022 en la localidad bonaerense de Vicente López. La Cámara de Casación rechazó los planteos de la defensa y confirmó la condena a prisión perpetua en una causa que sigue generando impacto.

Asesinó a sus papás por plata y cayó por su forma de caminar: la historia de Martín Del Río. (Foto: archivo)

Asesinó a sus papás por plata y cayó por su forma de caminar: la historia de Martín Del Río. (Foto: archivo)

La Justicia bonaerense ratificó la condena a prisión perpetua para Martín Del Río, acusado de asesinar a sus padres en 2022 en su casa de Vicente López. La decisión fue tomada por la Sala I del Tribunal de Casación Penal, que rechazó el recurso presentado por la defensa y dejó firme el veredicto de culpabilidad dictado por un jurado popular.

Leé también "Maté a papá": el estremecedor llamado que destapó un parricidio y 30 horas de locura
Maté a papá: el estremecedor llamado que destapó un parricidio y 30 horas de locura.

El fallo representa un nuevo golpe para la estrategia del condenado, que buscaba anular el juicio alegando irregularidades en el proceso. Sin embargo, los jueces consideraron que no existieron violaciones al debido proceso ni errores que justifiquen revisar la sentencia.

Los argumentos de la defensa que fueron rechazados

doble crimen vicente lopez.jpg
Los padres de Mart&iacute;n Del R&iacute;o fueron v&iacute;ctimas de su plan de asesinato por plata. (Foto: T&eacute;lam).

Los padres de Martín Del Río fueron víctimas de su plan de asesinato por plata. (Foto: Télam).

Durante la apelación, la defensa de Del Río sostuvo que el juicio había estado viciado por múltiples irregularidades. Entre ellas, denunció que la jueza María Coelho permitió “información perjudicial” y testigos que podían influir en el jurado.

También cuestionaron la inclusión de testimonios clave, como el de Nina Aquino -quien había sido imputada y luego sobreseída- y el de personas vinculadas a la fiscalía. Según los abogados, esto afectó la imparcialidad del proceso.

Otro de los puntos centrales fue la crítica a las instrucciones dadas al jurado. La defensa afirmó que el lenguaje técnico utilizado dificultó la comprensión, lo que habría derivado en un veredicto condenatorio sin pleno entendimiento de la ley.

Además, plantearon dudas sobre el tiempo de deliberación: aseguraron que había sido demasiado breve. Sin embargo, el Tribunal comprobó que el jurado deliberó cerca de 50 minutos y remarcó que no existe un mínimo legal establecido.

Por qué Casación confirmó la condena contra Martín Del Río

Martín del Río 1.jpg
Mart&iacute;n del R&iacute;o al momento de ser detenido en Vicente L&oacute;pez (Foto: T&eacute;lam).

Martín del Río al momento de ser detenido en Vicente López (Foto: Télam).

Los jueces Ricardo Maidana y Daniel Carral descartaron todos los planteos. En su resolución, señalaron que muchas de las objeciones fueron presentadas fuera de tiempo, lo que impidió su tratamiento.

También consideraron que las denuncias sobre supuestas irregularidades carecían de sustento probatorio y que el conjunto de evidencias reunidas durante el juicio fue contundente.

Entre esas pruebas se destacaron las cámaras de seguridad, los datos de geolocalización y los testimonios que identificaron al acusado por su forma de caminar, además del cese abrupto de comunicación de las víctimas.

Para los magistrados, ese material permitió descartar cualquier duda razonable y sostener la culpabilidad de Del Río.

Embed

El crimen que conmocionó a Vicente López

Martín Del Río fue condenado por el doble parricidio de sus padres, ocurrido el 24 de agosto de 2022. Según la investigación, ingresó a la vivienda familiar por el garaje y ejecutó un plan previamente diseñado.

En un primer momento, la causa tuvo un giro inesperado: la empleada doméstica Nina Aquino fue detenida, sospechada de haber participado. Sin embargo, fue sobreseída pocos días después y la investigación se centró en el hijo menor del matrimonio.

Los fiscales sostuvieron que el móvil del crimen fue económico. Del Río había recibido cerca de 1,9 millones de dólares para la compra de un departamento, en medio de un proyecto familiar de mudanza que nunca llegó a concretarse.

Embed

Qué puede pasar ahora con el condenado

A pesar del revés judicial, la defensa aún tiene instancias por recorrer. Según confirmó su abogada, la condena todavía no está firme y será apelada ante la Suprema Corte bonaerense.

Mientras tanto, Del Río permanece detenido en el penal de San Martín, donde pasa sus días leyendo y revisando escritos judiciales, a la espera de una nueva oportunidad en los tribunales.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Parricidio Vicente López
Notas relacionadas
Amenaza de tiroteo en una escuela de Vicente López: demoraron a un adolescente y crece la preocupación
Amenazas de tiroteo en escuelas: identificaron a siete alumnos tras mensajes y fotos con armas en redes

Últimas Noticias

Te puede interesar