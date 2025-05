El extraño caso de una embarazada desaparecida: parto dudoso, fotos con IA, ¿y una falsa enfermera?

Sin embargo, la versión de esta mujer empezó a desmoronarse con el paso de las horas. Primero dijo que había sido trasladada de urgencia al Centro Oncológico de José C. Paz, pero cambió varias veces la ubicación en la que supuestamente se encontraba. Borró mensajes, evitó responder preguntas clave y hasta envió fotos sospechosas. Una de ellas mostraba a una mujer en una camilla, pero la familia sospecha que no se trata de Priscila.

salta emebrazada4.avif

No hay ningún registro médico de que Priscila haya ingresado en hospitales de Buenos Aires o Salta. Antes, incluso había dicho que Priscila había sido llevada en helicóptero a Comodoro Rivadavia, una versión que hizo crecer las sospechas de que se trataba de una farsa.

Fotos falsas, mensajes confusos y versiones contradictorias

Horas después de su ingreso al hospital, la familia comenzó a recibir mensajes desde el celular de Priscila. Primero, aseguraba que estaba por entrar al quirófano; luego, que las mellizas ya habían nacido. Incluso subió fotos de los supuestos bebés y una de ella en la cama, sosteniendo a una de las nenas. Pero nada de eso era real.

"Subió fotos a sus estados de WhatsApp. Se la veía contenta. A una la llamó Amaia Emma Valentina y a la otra Ashly Adelein Issem. Escribió: ‘Es un amor de los más bonitos poder estar con personitas que te llenan de amor el alma. Dios me regaló dos hijas’", contó su hermano.

Sin embargo, luego comprobaron que esas imágenes estaban sacadas de internet y algunas incluso generadas con inteligencia artificial.

embarazada0.avif

El mensaje más inquietante

En medio del desconcierto, el celular de Priscila volvió a activarse con un mensaje alarmante. En sus estados de WhatsApp apareció un texto supuestamente escrito por ella, pero cuya redacción y contenido generaron más dudas: “Tengo cáncer maligno, no pudieron hacer nada lamentablemente. Hace dos horas desperté por efecto de los medicamentos y mi boca se hizo a un lado. Ahora nos toca esperar el momento (…) Si he decidido estar sola, respeten mi voluntad y no hagan lío donde no lo hay (…) No se preocupen, estoy en buenas manos y en un lugar lindo. Pronto los veré”.

salta4.avif

Este mensaje terminó de alarmar a la familia, que decidió viajar de inmediato a Buenos Aires. Sin embargo, al llegar no encontraron ningún rastro de Priscila en los centros de salud mencionados.

La investigación y las hipótesis

Tras denunciar la desaparición en la Comisaría 1.ª de Orán, la Fiscalía Penal N.° 1, a cargo del fiscal Salinas, abrió una investigación y activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas. Se analizan las cámaras de seguridad del hospital para determinar si la joven efectivamente ingresó ese día y con quién se fue. También se están revisando los mensajes enviados desde su celular.

Una historia clínica a nombre de “P.Q.” apareció en el hospital de Pichanal, pero sin número de documento, lo que impide confirmar si se trata efectivamente de Priscila.

Mientras tanto, la familia no descarta la hipótesis más grave: que la joven haya sido víctima de una red de trata. “Pensamos que ella no escribió esos mensajes ni subió esas fotos. Creemos que alguien está usando su celular”, dijeron. Aunque tampoco se descarta que se haya ausentado por voluntad propia o que haya contado con ayuda para hacerlo.