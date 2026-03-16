El misterio del turista estadounidense que salió a caminar en Ushuaia y apareció muerto

SOY3EMZJ3BEHPIZFVCZHSVRAYY

La pista que orientó la búsqueda

Uno de los datos clave surgió cuando una empresa de alquiler de vehículos informó que el turista había retirado un Toyota Etios blanco el día previo a su desaparición.

Con esa información, los investigadores lograron localizar el auto en el estacionamiento del sendero que conduce hacia la Laguna Esmeralda y el glaciar Ojo del Albino, dos de los recorridos naturales más visitados por excursionistas en la zona.

A partir de ese hallazgo, los equipos de rescate concentraron los rastrillajes en el área y finalmente encontraron el cuerpo en uno de los senderos de montaña, a unos 18 kilómetros de Ushuaia. Se trata de un sector de acceso complejo, con geografía agreste y condiciones climáticas cambiantes.

Las hipótesis sobre lo ocurrido

De acuerdo con las primeras evaluaciones, una de las hipótesis es que el turista podría haber sufrido una caída desde una zona elevada mientras recorría el área. Sin embargo, las autoridades indicaron que continúan las actuaciones para determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento.

Tras el hallazgo, se iniciaron las diligencias judiciales correspondientes para esclarecer el hecho y avanzar con la identificación formal del cuerpo.