Qué reveló la autopsia de Sofía, la turista que murió mientras practicaba buceo en Puerto Madryn

En ese marco, el fiscal dispuso el secuestro de los equipos utilizados en la inmersión, así como documentación y otros elementos técnicos que serán sometidos a peritajes.

Cómo fue hallado el cuerpo de Sofía Devries

El cuerpo fue hallado a unos 20 metros de profundidad en la misma área donde se concentraba la búsqueda, en inmediaciones del Parque Submarino HU SHUN YU 809. El operativo se desplegó por aire, mar y tierra, y contó con la participación de personal de la Prefectura Naval Argentina a bordo del guardacostas GC-65 “Martín García”, además de un vehículo operado remotamente de la empresa MARISCOPE Argentina S.A..

La joven era buscada intensamente desde el lunes, tras no lograr emerger a la superficie durante una práctica organizada por la firma Freediving Patagonia y bajo la tutela de una escuela de buceo de Villa Ballester. En la embarcación viajaban su pareja y otras cinco personas.

Tras el incidente, tres participantes fueron trasladados de manera preventiva al Hospital Andrés Ísola. Dos de ellos ingresaron a cámara hiperbárica para facilitar el proceso de descompresión, mientras que el tercero permaneció en observación.

La pareja de la joven, identificado públicamente como “Leo”, compartió en redes sociales su versión de los hechos. En sus publicaciones sostuvo que ambos habían viajado a Puerto Madryn para certificar un curso de buceo y cuestionó el accionar de Prefectura, al considerar que no actuó con la rapidez esperada y priorizó cuestiones burocráticas.

Quién era Sofía Devries

Oriunda de Moreno, Sofía cursó la licenciatura en Comunicación Social y Relaciones Públicas en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y también obtuvo un título en Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica Nacional.

Trabajaba en el área de comunicación de la empresa de su pareja, dedicada a la venta de productos orgánicos para plantas. En sus redes sociales se presentaba como creadora de contenido (UGC) y compartía publicaciones vinculadas al bienestar y viajes por distintos destinos de Argentina, Brasil y Colombia.

Buscada buceo Puerto Madryn

Además, había publicado un libro titulado Cuentos para mentes rebuscadas, una colección de relatos breves de terror y misterio que ella misma describía como “cuentos raros para gente rara”.