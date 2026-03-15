Vacaciones trágicas en Chubut: así murió un turista al caer desde el cuarto piso de un hotel

Un hombre de 69 años murió tras caer al vacío dentro de un apart hotel en Comodoro Rivadavia. La víctima estaba de vacaciones con su esposa y su hija cuando se produjo el trágico accidente que ocurrió en el interior del edificio.
El hombre tenía 69 años y estaba de vacaciones con su esposa y su hija en Comodoro Rivadavia. Cayó por el hueco de una escalera interna del hotel y murió en el acto.
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Un hombre de 69 años murió tras caer al vacío dentro de un apart hotel en Comodoro Rivadavia. La víctima estaba de vacaciones con su esposa y su hija cuando se produjo el trágico accidente que ocurrió en el interior del edificio.
El trágico accidente ocurrió por la mañana, cuando el hombre, que visitaba la ciudad con su familia, cayó por el hueco de una escalera interna del hotel, ubicado en la calle 9 de Julio al 800. Se trata de Plinio Marcos Tabacco, un jubilado y reconocido militante peronista oriundo de Río Gallegos, quien se precipitó al vacío delante de su esposa y su hija.
Tras el trágico episodio, se inició una investigación para determinar los motivos del fatal accidente. Alrededor de las 9:40, personal de la Comisaría Seccional Primera recibió un llamado que alertaba sobre la caída de una persona en el interior de un apart hotel.
Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la víctima se encontraba sin vida en el sector central del edificio. Según testimonios de testigos, el hombre se precipitó al vacío a través del hueco de una escalera interna tipo caracol que conecta los distintos pisos del establecimiento.
Se presume que Tabacco habría tropezado, perdió el equilibrio y cayó desde el cuarto piso hasta la planta baja, lo que le provocó heridas fatales en el acto. Personal de Policía Científica y de la División Policial de Investigaciones (DPI) realizó las pericias correspondientes y analizó las cámaras de seguridad del edificio, con las que confirmaron que se trató de un accidente y descartaron la participación de terceros.
El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente. Luego será trasladado a Santa Cruz, donde podrá ser velado por su familia.
Tabacco era un reconocido vecino, jubilado y activista político de Río Gallegos. Estaba de vacaciones en Comodoro Rivadavia junto a su esposa y su hija.
Era conocido por su militancia peronista y su cercanía con el sector político vinculado a Alicia Kirchner. Además, fue jugador del Atlético Boxing Club y durante años trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Cruz.
También desarrolló parte de su vida laboral en Tienda Central, donde se desempeñó como empleado durante varios años.