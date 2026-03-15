Vacaciones trágicas en Chubut: así murió un turista al caer desde el cuarto piso de un hotel

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Se presume que Tabacco habría tropezado, perdió el equilibrio y cayó desde el cuarto piso hasta la planta baja, lo que le provocó heridas fatales en el acto. Personal de Policía Científica y de la División Policial de Investigaciones (DPI) realizó las pericias correspondientes y analizó las cámaras de seguridad del edificio, con las que confirmaron que se trató de un accidente y descartaron la participación de terceros.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente. Luego será trasladado a Santa Cruz, donde podrá ser velado por su familia.

Quién era Marcos Tabacco

Tabacco era un reconocido vecino, jubilado y activista político de Río Gallegos. Estaba de vacaciones en Comodoro Rivadavia junto a su esposa y su hija.

Era conocido por su militancia peronista y su cercanía con el sector político vinculado a Alicia Kirchner. Además, fue jugador del Atlético Boxing Club y durante años trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Cruz.

También desarrolló parte de su vida laboral en Tienda Central, donde se desempeñó como empleado durante varios años.