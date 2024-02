El misterioso embarazo de Yésica Cuevas: la revelación que hizo en A24 y la versión de su novio

"Yo tenía una denuncia que me había hecho ella. Al otro día vuelve y, bueno, después cuando me llega el papel me dijo que no pasaba nada, que si ninguno de los dos nos presentábamos quedaba todo nulo", completó Balmaceda.

Embed

Así, Eduardo afirmó: "El día 9 ella no estuvo acá en casa. Ese día se iba a hacer el baby shower acá en mi casa, que lo había organizado ella con mis sobrinas y yo lo había suspendido porque había fallecido el hermano de mi cuñado que vive acá al lado de mi casa, yo le dije que no, que no lo íbamos a hacer por eso mismo".

Yésica Cuevas rompió el silencio luego de denunciar penalmente a su exesposo

Yésica Cuevas en diálogo con A24 contó su versión de los hechos. La mujer denunció que el 10 de diciembre perdió su embarazado de 34.5 semanas tras los golpes de su marido, que habría tenido el parto en su casa y que cuando despertó, Balmaceda le dijo "que habían muerto, que él se había encargado y que no piense más en eso".

"Él dice que no hay pruebas en el Evita porque era una mentira suya que yo iba a parir ahí, siempre me hizo atender particular en un privado", denunció.

"Yo le decía, ¿qué vas a hacer el 29 de enero cuando supuestamente tenga que tener a los bebés? Él me decía que algo se le iba a ocurrir. Yo creía que me iba a matar, no me deja salir sola a ningún lado, me tenía encerrada. Mi vida era un infierno y no pude denunciar lo que pasó con mis bebés", relató entre lágrimas recordando el momento traumático que dice haber vivido.

En tanto, agregó: "Vivía amenazada que si yo me iba, me iba a buscar y encontrar, me iba a matar. Yo el 10 de diciembre doy a luz a mis bebés en esa casa y me da agua, me da zapatillas y cuando me despierto me dice que él se había encargado y que mis bebés estaban muertos. Mi vida se convirtió en un infierno y yo tenía que seguir fingiendo que estaba embarazada. Yo tuve a mis hijos y perdí mucha sangre".

Embed

En ese momento de la entrevista, el periodista Rolando Graña le consultó: "¿Cómo no saliste a denunciar?", y ella respondió: "No podía. Solo iba a ver a mis hijas y él me esperaba en el auto y me decía que no dijera nada porque yo sabía que me iba a pasar".

Y el relató continuó: "El día 9 de diciembre tenía el baby shower de mis bebés y él un día antes me lo suspende por la excusa de que había fallecido un pariente del cuñado de él y decide no hacerlo. Yo tenía todo organizado. Ahí yo me pongo mal, me duele que él me haya negado tener el baby shower que con tanto amor preparamos toda mi familia".

"Y yo al otro día, el 9, yo me voy a mi casa con mis dos nenas y recién vuelvo el día domingo, 10 de diciembre a la tarde. Cuando yo regreso él estaba en el fondo de mi casa con su familia y ahí es cuando yo entro y él después al rato entra y me empieza a insultar y a decir que por qué me había quedado en mi casa porque siempre fue una persona muy posesiva, muy celosa y yo no tenía vida en esa casa", sostuvo Yésica.

"No podía salir, no me podía maquillar, no podía hacer nada. Él me pega en la panza porque yo ya lo había denunciado el 20 de octubre", finalizó.