Agustina Poch, la víctima, había mantenido su identidad en reserva hasta diciembre de 2018, cuando la actriz Thelma Fardín acusó de abuso al también actor Juan Darthés y eso la animó a usar su verdadero nombre en la denuncia pública.

La denunciante estará representada por la abogada y exdiputada María Elena Barbagelata. "Orellana, después de seis años de ser denunciado, sigue ejerciendo la función pública como intendente en una localidad de Tucumán", dijo en un posteo la letrada.

Cómo fue la denuncia contra José Orellana, exdiputado y actual intendente de Famaillá

Según el relato de Agustina Poch, que al momento del hecho tenía 22 años, José Orellana incurrió en "manoseos, acercamientos corporales, comentarios y besos" que nunca consintió.

En aberrante caso de abuso sucedió el 11 de noviembre de 2016, cuando la joven recibió un llamado desde el área de seguridad, en el que le avisaron que no podían contactarse con la oficina de Orellana ya que había personas que querían verlo.

En este marco, Poch ingresó al despacho. Allí, el político la agarró de las manos y le hizo comentarios fuera de lugar. También, acercó su cuerpo al de ella y le dijo “seguro que nadie te besó así, ¿no?”, según contó la denunciante.

josé orellana abuso sexual intendente diputado tucumán.jpg Foto: eltucumano.com

Ante la situación, huyó y acudió a otra diputada, de apellido Troiano, para contarle el aberrante hecho. “Yo estaba de viaje, la llamé por teléfono y me la encontré llorando, encerrada, desesperada”, contó Troiano en diálogo con La Nota Tucumán.

Días más tarde, el exdiputado le pidió que no realizara la denuncia. “Lo único que te pido si es cierto que hay denuncia, que no me perjudiques porque yo tengo familia y en mi cargo complica todo. Gracias de corazón”, decía uno de los mensajes de WhatsApp que le envió.

José Orellana terminó su mandato como diputado nacional por Tucumán del exFrente para la Victoria y sostuvo que se trataba de una “operación política”. En 2019 fue elegido en las elecciones locales como intendente de Famaillá.

Si bien la Cámara de Diputados no tomó ninguna decisión respecto de su denuncia al momento de los hechos, luego, en julio de 2020, incorporó a Poch a la planta permanente de empleados a partir de la iniciativa del Departamento de Género y Diversidad Sexual de la cámara baja.