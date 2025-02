El tremendo testimonio del hombre que quiso rescatar a los hermanos en Campana: "Estaban abrazados"

El hombre intentó meterse en la casa en llamas a la par de los bomberos: “no quería apagar el fuego, sólo quería salvar a los chicos, pero no pude”, se lamentó y destacó que sacó una garrafa que pudo haber provocado una explosión peor.

“Yo ingresé por el garaje, estaba la reja el aire acondicionado, una moto prendida fuego, arranque el aire acondicionado y ahí me corté. Salí el SAME me atendió y volvía a entrar y rompí la parare apra ingresar “, contó el testigo.

Embed

Luego, entre lágrimas, amplió: “Cuando entre vi a un bombero que estaba ahí que decía que no podía entrar y me metí. Ahí vi a los chicos, uno estaba abrazado a su hermano, el otro con los pies sobre la pared y el que más me impactó ya se le veía el hueso de su brazo todo quemado”.

“No sé cómo me voy a sacar esas imágenes de la cabeza”, contó y detalló que luego “mojé un trapo y saqué una garrafa que estaba cerca de ser alcanzada por el fuego”, sin embargo, entre conmocionado por lo vivido reconoció: “Lo único que quería era salvar a los chicos”.