Encontraron dos cuerpos calcinados e investigan si se trata de los jóvenes que desaparecieron en Florencio Varela

Los cuerpos carbonizados que se trataba de identificar fueron hallados este lunes a la mañana en un descampado situado en Néstor Kirchner y la ruta 16, en el interior de un utilitario Renault Berlingo incendiado.

Por el estado de los cadáveres, no se había podido establecer el sexo, según indicaron fuentes policiales, que además señalaron que el vehículo incendiado había sido robado en la localidad de Villa Luzuriaga en el mes de abril.

Sin novedades de Lautaro Morello y Lucas Escalante

Las circunstancias en las que aparecieron los cuerpos hizo pensar a los investigadores en la desaparición de los jóvenes Morello y Escalante.

Ambos fueron vistos por última vez cuando se fueron en un auto BMW perteneciente a Escalante, según les dijo a policías la madre de Morello, para festejar en un bar la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

De acuerdo con los investigadores, se pudo establecer un último contacto telefónico con los jóvenes alrededor de las 22:30, y este sábado se encontró el BMW incinerado, a un costado de la ruta 6, en la zona platense de Abasto.

En el hallazgo de los cuerpos tomó intervención el fiscal platense Álvaro Garganta, mientras que la causa sobre la desaparición de los jóvenes está en manos de la fiscal Mariana Dongiovanni, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 2 de Florencio Varela.

El reclamo de los familiares

"Reclamamos la aparición con vida de los chicos. Tienen que aparecer. El auto apareció calcinado en la Ruta 53 a la altura de la localidad de La Capilla y no le falta nada. No hay ningún indicio de ellos; no sabemos nada", dijo Luciana Morello, tía de Lautaro, a Télam.

"Estamos desesperados, no sabemos más de lo difundido. La gente está trabajando en la investigación y es mentira lo que se anda diciendo. Lo único que sabemos es que Lucas levantó a Lautaro y se fueron a tomar una coca y nada más", agregó Lorena Escalante, hermana de Lautaro.

"Es mentira que se trata de un ajuste de cuentas, ajuste de narcos, somos todos laburantes. Lucas es una persona muy buena y no conocemos a Lautaro, pero no dudamos de que también lo sea", concluyó Lorena.