Encontraron a la hija de la folclorista Roxana Carabajal: las pistas que develaron la ubicación del padre

El personal de Rosario, Casilda y de la Agencia de Investigación Criminal hallaron a ambos en una vivienda ubicada en Anchorena al 200 bis, en el sur de Rosario. De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal, la menor ya fue revisada por los médicos forenses y será devuelta a su madre.

Según se supo, Koller, quien permanece demorado en la sede de la Agencia de Investigación Criminal hasta que se resuelva su situación en el caso, habría evadido un control policial de una manera muy peligrosa.

carabajal_desaparecida.jpg_1192065467.jpg Desesperada: la sobrina de "Peteco" Carabajal busca a su hija desaparecida desde hace tres días (Foto: Rosario4.com).

Los investigadores encontraron a Eva gracias a que este martes indagaron sobre los movimientos bancarios de Koller. De esa manera, observaron que, después del 8 de julio, se dirigió hacia La Plata, volvió y tomó su rumbo hacia Rosario.

Según las averiguaciones, ambos se alojaron en un hotel céntrico de la ciudad. Además de esto, las cámaras de vigilancia del shopping Alto Rosario revelaron una prueba importante en la causa: los tomaron a ambos circulando por el centro comercial.

Luego de que apareciera su hija, Roxana Carabajal avisó en sus redes sociales que habían encontrado a Eva. “¡Encontramos a Eva! ¡Gracias!”, escribió en una story de Instagram.

La desesperada búsqueda de la hija de Roxana Carabajal

Esta semana, la cantante y compositora Roxana Carabajal, sobrina del reconocido músico Carlos "Peteco" Carabajal, se mostró desesperada por la desaparición de su hija Eva, de 9 años, a quien había visto por última vez antes de que se fuera con Gonzalo Koller, su ex pareja y padre de la nena, el pasado viernes 8 de julio en la localidad de Carcarañá, Santa Fe.

"No entiendo lo que está pasando. El vínculo con mi ex pareja era normal", contó por entonces Roxana Carabajal a Equipo de Noticias, por la señal de A24. Acerca de las pistas que recibió por parte de ambos, Carabajal contó que su ex cuñado le dijo que cuando ingresó recientemente a la casa de Koller "faltaba ropa y muebles".