En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Hijo
Gobernador
LA DECISIÓN DE LA GOBERNACIÓN

El hijo del ex gobernador de Neuquén fichaba y se retiraba de su trabajo: la decisión que se tomó

El gobierno de Neuquén resolvió cesantear al hijo del exgobernador Pedro Salvatori tras una investigación que comprobó, con videos y registros oficiales, que marcaba asistencia y se iba en menos de un minuto.

El hijo del ex gobernador de Neuquén fichaba y se retiraba de su trabajo: la decisión que se tomó

El gobierno de Neuquén resolvió despedir a Nicolás Evaristo Salvatori, hijo del exmandatario provincial Pedro Salvatori, tras una investigación administrativa que determinó que registraba asistencia en el Ministerio de Energía provincial y se retiraba sin cumplir tareas. La medida fue adoptada por la gestión encabezada por Rolando Figueroa, del espacio La Neuquinidad.

Leé también Desesperada búsqueda en Neuquén de la hermana de Marcos "Huevo" Acuña, que está desaparecida
Desesperada búsqueda en Neuquén de la hermana de Marcos Huevo Acuña, que está desaparecida. 

Las pruebas centrales del expediente fueron videos de cámaras de seguridad y fotos en los que se lo observa fichando y dejando el lugar en menos de treinta segundos. De acuerdo con información obtenida por Agencia Noticias Argentinas, el sumario se abrió el 12 de junio de 2025 para establecer si el empleado había incurrido en inasistencias injustificadas "continua y discontinua" y si marcaba ingreso para luego retirarse sin trabajar, algo que finalmente quedó acreditado.

Los auditores concluyeron que las irregularidades se extendieron entre el 1 de julio de 2020 y el 12 de junio de 2025. Durante ese lapso, consideraron configurado un presunto abandono de funciones con perjuicio económico para la provincia. Entre los elementos incorporados figuran cinco registros fílmicos correspondientes al 26, 27 y 28 de mayo y al 2 y 4 de junio de 2025, jornadas en las que aparece cumpliendo la misma secuencia de fichar y retirarse.

Embed

Otro informe agregado a la causa indicó que no hubo asistencias válidas ni constancia de tareas realizadas entre el 10 de junio de 2020 y el 11 de septiembre de 2025. El abogado había ingresado a la administración pública en 1987 y antes de la cesantía había sido suspendido sin goce de sueldo.

Desde diciembre de 2023, cuando asumió Figueroa, la provincia aplica un esquema de “tolerancia cero” frente a hechos de corrupción o prácticas irregulares, que incluye controles biométricos de ingreso y salida para prevenir maniobras que eran de conocimiento general.

En su defensa, Salvatori sostuvo que no se le asignaban funciones, denunció una supuesta vulneración del derecho a la igualdad ante la ley y afirmó ser víctima de persecución. No obstante, la Junta de Disciplina de la Administración Pública Provincial dictaminó que “de las propias declaraciones del agente sumariado, surge acreditado que durante el periodo investigado el agente no ha prestado servicios, es decir no ha trabajado, más allá de haber fichado o haberse registrado en algunas oportunidades”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Hijo Gobernador Neuquén trabajo
Notas relacionadas
Hallaron a la hermana de Marcos "Huevo" Acuña tras un operativo policial en Neuquén
Figueroa potencia en Neuquén las becas a estudiantes y el crédito rural
Familiares de presos políticos iniciaron una huelga de hambre en Venezuela tras una nueva demora de la amnistía

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar