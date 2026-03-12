De Neuquén a Bahía Blanca: TGS anunció una inversión de USD3.000 millones para impulsar la exportación energética

Además, la iniciativa contempla la construcción de un poliducto de 573 kilómetros y 20 pulgadas de diámetro que conectará Tratayén con la ciudad de Bahía Blanca. Este ducto permitirá transportar los líquidos extraídos del gas hacia instalaciones destinadas al fraccionamiento y almacenamiento.

En Bahía Blanca también está prevista la construcción de una nueva planta de fraccionamiento con capacidad para procesar 2,7 millones de toneladas anuales de productos derivados, además de una terminal marítima equipada con tanques para distintas fracciones de líquidos.

El anuncio en Nueva York

Durante la presentación participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el coordinador de Energía y Minería, Daniel González; el presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin; y el CEO de TGS, Oscar Sardi.

También estuvieron presentes los gobernadores Rolando Figueroa, de Neuquén, y Alberto Weretilneck, de Río Negro, junto al presidente de YPF, Horacio Marín.

Durante el evento, Caputo destacó la importancia de atraer inversiones de gran escala para el crecimiento económico. “Este es el tipo de proyectos que necesita el país para impulsar su desarrollo”, sostuvo.

caputo

Exportaciones y empleo

La compañía proyecta que el desarrollo del proyecto permitirá generar exportaciones por miles de millones de dólares al año una vez que la infraestructura esté operativa.

Según estimaciones difundidas por la empresa, la iniciativa podría producir 2,7 millones de toneladas anuales de líquidos de gas natural, lo que implicaría un fuerte incremento en la capacidad exportadora del sector energético.

Además, el proyecto tendrá impacto en el empleo: durante su construcción se prevé la creación de unos 4.000 puestos de trabajo directos y cerca de 15.000 indirectos.

Un proyecto estratégico para el sector energético

Desde la compañía remarcaron que se trata de una de las mayores inversiones en infraestructura energética en décadas, clave para eliminar cuellos de botella en el desarrollo de Vaca Muerta.

El plan se desplegará a lo largo de 45 meses e involucrará obras en cuatro provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.

El proyecto también se inscribe dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un esquema creado para fomentar inversiones de gran escala mediante beneficios fiscales y regulatorios.