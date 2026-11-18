La coordinación entre organismos de ambas provincias fue fundamental para optimizar los esfuerzos en los distintos puntos del río donde se concentraron los rastrillajes. La familia del joven siguió de cerca cada jornada, a la espera de un desenlace.

El trágico hecho en el curso de agua

El cuerpo hallado fue reconocido como el de Alejandro Atero, según informó ADNSUR. La desaparición del joven se produjo mientras compartía un momento recreativo con su pareja y un amigo, cuyos testimonios iniciales describieron problemas para mantenerse a flote ante la fuerza de la corriente.