La condenada estuvo dos días prófuga. (Foto: Policía)

En ese momento, Nicole M. les explicó a los policías que su novio había sufrido un accidente mientras intentaba saltar la reja de la propiedad. Sin embargo, los profesionales del SAME que asistieron al joven advirtieron que las lesiones no eran compatibles con las características del accidente que describía la adolescente.

La explicación de la joven quedó bajo sospecha y los investigadores comenzaron a reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda. Según consta en la información de la causa, Nicole también les preguntó a los médicos si Santiago seguía con vida y quiso saber a qué hospital sería trasladado. Después de esas consultas, se retiró del lugar y permaneció prófuga durante dos días.

Estuvo prófuga dos días y la encontraron en la casa de un familiar

Tras el asesinato, la Policía inició una búsqueda para localizar a la adolescente, que había desaparecido después de que los servicios de emergencia asistieran a su pareja. Los investigadores siguieron distintas pistas y realizaron operativos hasta que finalmente encontraron a Nicole M. en la vivienda de un familiar en el partido de La Matanza.

La joven fue detenida y quedó a disposición de la Justicia. En diciembre de 2025, el fiscal Ignacio Colazo solicitó su prisión preventiva, medida que fue aceptada por el tribunal interviniente.

La condenada estuvo dos días prófuga de la Justicia luego de cometer el crimen. (Foto: gentileza Noticias reales)

La defensa había pedido que la adolescente cumpliera la detención bajo la modalidad de prisión domiciliaria, pero la solicitud fue rechazada. Desde entonces, Nicole permaneció alojada en un instituto de régimen cerrado, donde continuó detenida mientras avanzaba la investigación por el homicidio de su novio.

La condenaron a 10 años de prisión, pero la familia de Santiago pedía una pena mayor

El proceso judicial concluyó con una sentencia de 10 años de prisión por homicidio agravado por el vínculo, dictada por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Avellaneda-Lanús. La resolución se produjo mediante un juicio abreviado, luego de que la fiscalía y la defensa alcanzaran un acuerdo sobre la pena.

Sin embargo, los familiares de Santiago se opusieron a ese acuerdo y reclamaron una condena de 13 años de prisión. La familia estuvo representada por el abogado Roberto Castillo, quien intervino en el proceso judicial en defensa de sus intereses. Pese al planteo de los allegados de la víctima, los jueces finalmente impusieron la pena de 10 años acordada entre las partes.

La denuncia de la hermana de Santiago

Antes de que comenzara el juicio, la familia de Santiago había denunciado públicamente la actitud de la acusada durante el proceso judicial. Tamara, hermana del joven asesinado, aseguró que Nicole realizaba transmisiones en vivo a través de TikTok en las que, según su denuncia, se burlaba de lo ocurrido.

"Hace vivos de TikTok riéndose de haber asesinado a mi hermano. No tiene remordimiento. Se jacta de lo que hizo", afirmó la mujer en declaraciones a Política del Sur. Las acusaciones de la familia se conocieron mientras reclamaban una condena más severa por el asesinato.

Finalmente, la Justicia encontró penalmente responsable a Nicole M. por el homicidio de Santiago Nahuel López Monte y la condenó a 10 años de prisión, cerrando una etapa del proceso judicial por el crimen ocurrido en Remedios de Escalada.