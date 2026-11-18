Qué información le pidió el ENReGE a Metrogas

Según detalló el organismo, el mismo viernes en que ocurrió la explosión envió una nota formal a Metrogas para solicitar información detallada sobre el siniestro y las tareas que se realizaban en el lugar.

Entre la documentación requerida se encuentran el plano de la red de gas con la ubicación exacta de la rotura y los detalles de los trabajos que estaban en ejecución al momento del incidente.

También solicitó:

El último registro de odorización del gas en la zona.

Las acciones realizadas para asegurar el área afectada.

Las constancias del Plan de Prevención de Daños.

La documentación sobre el seguimiento de la obra.

El historial de incidentes registrados durante el año.

La información será utilizada para reconstruir las circunstancias en las que se produjo la explosión y evaluar el cumplimiento de los procedimientos de seguridad correspondientes.

Los trabajos de los equipos técnicos en la zona de la explosión

En paralelo al pedido de documentación, el ENReGE informó que sus equipos técnicos realizaron constataciones en el lugar del siniestro para avanzar con las pericias.

Sin embargo, advirtió que todavía existen dificultades para completar las tareas debido a los escombros que permanecen en el área afectada. "Para completarlas, es necesario que se retiren los escombros de la zona afectada, a fin de poder acceder a los pozos de la obra", explicaron desde el organismo.

Una vez que puedan ingresar a esos sectores, los especialistas estarán en condiciones de avanzar con las inspecciones necesarias para determinar qué ocurrió y establecer si existieron irregularidades en los trabajos realizados.

El mensaje del ENReGE a los familiares de la víctima y los vecinos afectados

Al finalizar el comunicado, el organismo expresó sus condolencias a los familiares y amigos de la víctima fatal del siniestro, cuya identidad todavía no había sido confirmada oficialmente.

Además, manifestó su solidaridad con los vecinos que resultaron damnificados y con las personas que sufrieron heridas como consecuencia de la explosión y el incendio.

La investigación administrativa buscará determinar las causas del episodio y las eventuales responsabilidades, mientras que los resultados de los peritajes serán puestos a disposición de la Justicia para contribuir al esclarecimiento del hecho.