12 + 5 = 17 | 25 - 7 = 18

La expresión queda así: 7 × 17 - 3 × 18 + 20

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

7 × 17 = 119 | 3 × 18 = 54

La expresión queda así: 119 - 54 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

119 - 54 = 65 |

65 + 20 = ?

Resultado final: 85

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se ignoran los paréntesis o se mezclan las prioridades, la cuenta se desvía rápido. Este tipo de juego es una manera simple y entretenida de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles.