El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7 × (12 + 5) - 3 × (25 - 7) + 20.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7 × (12 + 5) - 3 × (25 - 7) + 20.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
12 + 5 = 17 | 25 - 7 = 18
La expresión queda así: 7 × 17 - 3 × 18 + 20
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
7 × 17 = 119 | 3 × 18 = 54
La expresión queda así: 119 - 54 + 20
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
119 - 54 = 65 |
65 + 20 = ?
El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se ignoran los paréntesis o se mezclan las prioridades, la cuenta se desvía rápido. Este tipo de juego es una manera simple y entretenida de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles.