De acuerdo con el argumento del Ministerio Público, la suma de las penas mínimas supera el límite establecido para acceder al acuerdo, que exige una pena mínima inferior a cuatro años. Ante la negativa inicial, los abogados de la argentina solicitaron una revisión, pero la Procuraduría General de Justicia mantuvo el rechazo, de esta manera, quedó descartada por ahora la posibilidad de cerrar el expediente mediante esa salida alternativa.

Qué puede pasar ahora con Agostina Páez

Sebastián Robles, abogado argentino de Páez, confirmó que la propuesta fue rechazada, aunque aclaró que la situación procesal de su defendida no sufrió modificaciones sustanciales. "Lo que se ha propuesto la semana pasada ha sido realizar un juicio abreviado para cerrar el proceso, pero la Fiscalía no lo ha aceptado", explicó el letrado en declaraciones a Infobae.

El abogado recordó que las audiencias del juicio se desarrollaron en marzo, cuando declararon tanto los testigos como las presuntas víctimas del episodio. Por ese motivo, no será necesario repetir esa instancia y ahora resta que el juez brasileño dicte una resolución.

Entre los escenarios que analiza la defensa aparece la posibilidad de una condena inferior a cuatro años de prisión, que eventualmente permita solicitar una modalidad alternativa de cumplimiento. "El juez puede dar una condena, que seguramente va a ser una condena capaz menor a cuatro años", estimó Robles.

El letrado también mencionó la posibilidad de que Páez pueda cumplir tareas comunitarias en la Argentina, aunque esa alternativa todavía no fue autorizada por la Justicia brasileña.

Otra cuestión pendiente es el destino de los aproximadamente 20.000 dólares que la joven depositó como caución para poder regresar al país. Según su abogado, ese dinero podría eventualmente destinarse a las víctimas, pero cualquier decisión dependerá de lo que resuelva el tribunal.

El arrepentimiento de Agostina Páez tras regresar a la Argentina

Después de volver al país, Páez habló públicamente sobre los meses que permaneció en Brasil y el impacto que tuvo el proceso judicial en su vida. "No solo era el terror de ir a la cárcel, sino también el terror de salir a la calle", expresó al recordar las restricciones que enfrentó durante su estadía en Río de Janeiro.

En ese momento, manifestó su alivio por haber podido regresar a Santiago del Estero y reconoció que su comportamiento durante el episodio había sido incorrecto. "Se terminó esta pesadilla. Me arrepiento de haber reaccionado mal, a pesar del contexto, me arrepiento de haber reaccionado de esa manera", sostuvo.

Rechazaron el acuerdo que buscaba cerrar la causa por racismo. (Foto: captura)

Días después, durante una entrevista en el canal de streaming OLGA, la joven también relató cómo fue su encuentro con los empleados del bar durante las audiencias judiciales. "En el juicio, ellos tenían que contar todo, dar su versión de los hechos, y al final de cada declaración yo les pedía disculpas. Les decía que había actuado mal, y algunos aceptaban las disculpas y otros directamente se iban", contó.

La abogada aseguró que el episodio también la llevó a reflexionar sobre la discriminación racial. "Acá hay una invisibilidad de lo que es el racismo. Pero con esto se habla mucho más de esto", señaló.

Cuándo se conocerá la sentencia contra Agostina Páez

Por el momento, la Justicia brasileña no informó una fecha definitiva para dar a conocer el fallo. El rechazo del acuerdo solicitado por la defensa significa que la causa seguirá su curso hasta que el tribunal se pronuncie sobre la responsabilidad penal de la abogada argentina.

Mientras tanto, Páez continuará en la Argentina, ya que la decisión de la Fiscalía no modifica la autorización judicial que le permitió regresar a Santiago del Estero. La posibilidad de una condena sigue abierta, aunque todavía no existe una sentencia definitiva ni se determinó qué pena podría corresponderle.