El sospechoso detenido. (Foto: Policía)

Gravemente herido, el hombre logró caminar algunos pasos, pero finalmente se desplomó sobre el asfalto. Los gritos alertaron a los vecinos, que salieron de sus viviendas y encontraron al trabajador tendido en la calle. Los delincuentes escaparon después de apoderarse de su teléfono celular y de una campera que llevaba dentro de la mochila.

Detuvieron a un sospechoso por el asesinato

Tras el homicidio, los investigadores comenzaron a analizar las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los movimientos de los agresores. A partir de las imágenes, la Policía logró identificar a un sospechoso de 30 años, a quien posteriormente detuvieron por su presunta participación en el crimen.

Según la reconstrucción de los investigadores, después del ataque el hombre se habría presentado en la vivienda de un conocido para pedirle alojamiento. Allí, habría contado que había protagonizado una pelea en una parada de colectivos, una versión que llamó la atención de los investigadores.

Además, la ropa que llevaba coincidía con la vestimenta de uno de los hombres registrados por las cámaras de seguridad durante el asesinato. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 20 descentralizada de Malvinas Argentinas, encabezada por el fiscal Gustavo Carracedo.

De acuerdo con fuentes oficiales, el detenido será indagado bajo la imputación de homicidio en ocasión de robo. Mientras tanto, los investigadores continúan trabajando para identificar, localizar y detener al segundo sospechoso que habría participado del ataque.

El desgarrador mensaje de la hermana del metalúrgico asesinado

El asesinato provocó un profundo dolor entre los familiares y allegados de Rolando Miguel Lescano, quienes se reunieron el martes en la esquina de Potosí y Saavedra Lamas para reclamar justicia. La víctima era un trabajador metalúrgico, padre de dos hijos y estaba a la espera del nacimiento de otro bebé.

El hombre fue asesinado a puñaladas durante un robo en una parada de colectivos.

Una de sus hermanas publicó un emotivo mensaje en las redes sociales en el que expresó su indignación por el crimen y recordó cómo era Rolando."¿Cómo se sigue después de tanto dolor? ¿Cómo puede ser que tengamos que estar encerrados porque estos hdp por un celular te matan? ¿Cómo es posible que haya tanta inseguridad y que nadie haga nada por cambiar esto? ¿Hasta cuándo?", escribió.

En la misma publicación, describió a su hermano como una persona trabajadora, alegre y apasionada por el fútbol. "Mi hermano era un hombre trabajador, respetuoso y lleno de vida. Su felicidad era el fútbol y siempre estaba con una sonrisa, con un chiste o con una palabra de aliento", recordó.

Finalmente, reclamó que el asesinato no quede impune: "Justicia por mi hermano, esto no puede quedar así nomás". La familia espera que la investigación permita detener al segundo sospechoso y esclarecer por completo las circunstancias del crimen.