Encontraron sana y salva a la joven de 18 años que era buscada desde el martes en Belgrano

Se trata de Jessica Benítez Barbudes, de 18 años, quien había sido vista por última vez el martes pasado cuando salió de su domicilio con destino a clases y no regresó.

La búsqueda estuvo a cargo de la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 4.

La búsqueda y la preocupación de la familia

Antes de que la adolescente fuera encontrada, su familia había desplegado una intensa búsqueda a partir de distintos datos aportados por vecinos y personas que aseguraban haberla visto en diferentes puntos del conurbano bonaerense.

En las horas previas al hallazgo, Fanny, la madre de Jessica, recorrió varios lugares tras recibir información sobre una posible aparición de la joven en la zona sur del Gran Buenos Aires. Una de las pistas la llevó hasta Don Bosco, aunque en ese momento no logró ubicarla.

Fanny, la madre de Jessica, recorrió varios lugares tras recibir información sobre una posible aparición de la joven en la zona sur del Gran Buenos Aires. (Foto: gentileza NA)

De acuerdo con los testimonios que recibió la familia, el último registro de la adolescente la situaba en la localidad de Wilde. Según esas versiones, Jessica se encontraba desorientada y consultaba cómo llegar a Don Bosco.

En diálogo con A24, la mujer expresó la incertidumbre que atravesaba la familia durante la búsqueda y señaló: "Nosotros creemos que pudo haber sido captada por un perfil falso de Instagram, pero no sabemos nada. Tampoco tienen información sus amigos más cercanos".

Las medidas que impulsaron la investigación

La investigación se puso en marcha luego de que la familia perdiera contacto con Jessica durante la tarde del martes, situación que llevó a su madre a radicar una denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría Vecinal 13C.

Entre las principales diligencias ordenadas por la Justicia se encontraba el análisis del teléfono celular de la adolescente, una medida orientada a reconstruir sus últimos movimientos y establecer con quiénes había mantenido contacto antes de su desaparición.

Además, los investigadores trabajaban sobre su actividad digital para determinar qué había ocurrido en las horas previas a su ausencia, ya que sus perfiles en redes sociales no registraban movimientos desde que dejó de ser vista.