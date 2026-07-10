Brutal ataque a un adolescente de 15 años: lo golpearon entre varios y está en estado crítico

Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba. (Foto: gentileza La Voz)

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que la agresión estaría relacionada con un conflicto previo entre Santiago y otros cuatro adolescentes de entre 15 y 16 años. Los investigadores trabajan para reconstruir la secuencia completa del ataque y determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.

El estado de salud del adolescente

Tras la golpiza, el amigo de Santiago, junto con vecinos de la zona, lo asistieron mientras aguardaban la llegada de una ambulancia y de sus familiares. Inicialmente, el joven fue trasladado al Hospital Municipal Gumersindo Sayago, pero debido a la gravedad de las lesiones fue derivado al Hospital de Urgencias de Córdoba.

Durante la madrugada del viernes fue sometido a una cirugía por un grave traumatismo de cráneo y permanece internado con pronóstico reservado. Su familia aguarda un nuevo parte médico, aunque los profesionales anticiparon que deberán transcurrir 48 horas para evaluar con mayor precisión su evolución.

Santiago Herrero, de 15 años, fue atacado por un grupo de chicos que tendrían su misma edad. (Foto: Facebook / María Laura Tamagnone)

Qué investiga la Justicia

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz, que lleva adelante distintas medidas para identificar a todos los responsables de la agresión.

Entre las tareas previstas se encuentran el análisis de cámaras de seguridad, la toma de testimonios y la recolección de otras pruebas que permitan esclarecer cómo se desencadenó el ataque y determinar las responsabilidades de cada uno de los agresores.