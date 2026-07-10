Juana Viale fue consultada por Yago Lange y su reacción casi provoca un accidente: el video

"Hace una semana, cuando vino a grabar los almuerzos, se la notó triste. Estaba junto a su equipo, pero no quería tener relación con los invitados ni con la gente. Se mostró muy encerrada en su camarín", agregó.

Por qué se separaron Juana Viale y Yago Lange

La separación de Juana Viale y Yago Lange habría tenido como principal motivo una fuerte crisis en la pareja, aunque en las últimas horas surgieron nuevas versiones que apuntan a una posible tercera persona en discordia. Según trascendió en primera instancia, la distancia, los viajes y los compromisos de ambos habrían generado un desgaste en el vínculo, pero ahora una nueva hipótesis comenzó a tomar fuerza.

Pablo Layus aportó un dato que generó sorpresa y abrió un nuevo interrogante sobre el final de la relación. “Todos hablan de la confirmación de la separación, pero también de que en los últimos días se habría enterado, al parecer, que había una tercera en discordia ”, reveló en PrimiciasYa (América TV).

“Esto habría motivado a que los viajes, que no coincidían, que tenía muchas cosas para hacer… bueno, no tenía tantas cosas para hacer. Mejor dicho sí, pero no con Juana ”, agregó el periodista.