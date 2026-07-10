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Juana Viale fue consultada por Yago Lange y su reacción casi provoca un accidente: el video

La conductora fue consultada por PrimiciasYa sobre su separación de Yago Lange, pero evitó responder y protagonizó un tenso momento con el cronista Oliver Quiroz cuando realizó una maniobra con su camioneta.

10 jul 2026, 20:14
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Juana Viale fue consultada por Yago Lange y su reacción casi provoca un accidente: el video

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Luego de que en PrimiciasYa (América TV) dieran a conocer la versión que indica que la separación de Juana Viale y Yago Lange habría ocurrido por una presunta infidelidad de parte de él, desde el ciclo fueron en busca de la palabra de la conductora, aunque no lograron obtener una respuesta.

Oliver Quiroz esperó a la actriz para intentar obtener una declaración sobre los rumores que comenzaron a circular en las últimas horas. Al verla, el cronista se acercó y le realizó una pregunta directa: "Juana, ¿puede ser un minuto? Queremos saber si estás separada".

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Sin embargo, la situación no terminó como esperaba. La conductora evitó brindar declaraciones y, mientras se retiraba a bordo de su camioneta, protagonizó un tenso momento: al realizar una maniobra marcha atrás estuvo cerca de embestir al periodista, que se encontraba junto al vehículo. Afortunadamente, pudo hacerse a un lado.

Previamente a mostrar el momento en el que intentó entrevistarla, Oliver contó desde la redacción de PrimiciasYa que había hablado con una persona cercana a la actriz: "Una persona muy cercana a Juana me preguntó: '¿A quién esperás?'. Le respondí: 'A Juana Viale'. Entonces me dijo: 'Ah, por la separación'. 'Sí, ¿cómo te enteraste?', fue el diálogo que mantuve con esa persona".

"Hace una semana, cuando vino a grabar los almuerzos, se la notó triste. Estaba junto a su equipo, pero no quería tener relación con los invitados ni con la gente. Se mostró muy encerrada en su camarín", agregó.

Por qué se separaron Juana Viale y Yago Lange

La separación de Juana Viale y Yago Lange habría tenido como principal motivo una fuerte crisis en la pareja, aunque en las últimas horas surgieron nuevas versiones que apuntan a una posible tercera persona en discordia. Según trascendió en primera instancia, la distancia, los viajes y los compromisos de ambos habrían generado un desgaste en el vínculo, pero ahora una nueva hipótesis comenzó a tomar fuerza.

Pablo Layus aportó un dato que generó sorpresa y abrió un nuevo interrogante sobre el final de la relación. “Todos hablan de la confirmación de la separación, pero también de que en los últimos días se habría enterado, al parecer, que había una tercera en discordia ”, reveló en PrimiciasYa (América TV).

Esto habría motivado a que los viajes, que no coincidían, que tenía muchas cosas para hacer… bueno, no tenía tantas cosas para hacer. Mejor dicho sí, pero no con Juana ”, agregó el periodista.

     

 

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