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Desapareció una joven de 18 años y los investigadores siguen la pista de su celular

Un vecino alertó sobre la presencia de Jessica Benítez Barbudes en Quilmes. Fue vista por última vez el martes cuando salió con destino al colegio.

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Sigue la búsqueda por la desaparición de Jessica Benítez Barbudes. (Foto: Facebook)

Sigue la búsqueda por la desaparición de Jessica Benítez Barbudes. (Foto: Facebook)

La búsqueda de Jessica Anahí Benítez Barbudes, la joven de 18 años que desapareció el martes tras salir de su casa en el barrio porteño de Belgrano, sumó un nuevo dato que renovó las esperanzas de su familia. En las últimas horas, un vecino aseguró haberla visto en Don Bosco, partido de Quilmes, mientras los investigadores analizan la geolocalización de su teléfono celular para reconstruir sus últimos movimientos.

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La madre de la adolescente, Fanny, confirmó que este jueves recibió un llamado con esa información y se trasladó hasta la comisaría de Don Bosco para radicar la denuncia y aportar el testimonio a la investigación. Según reconstruyeron sus familiares, Jessica salió de su casa el martes con destino al Colegio Julio Argentino Roca, donde cursa el secundario en el turno tarde, pero nunca regresó.

A las 18:20, su madre le escribió para avisarle que la clase de catequesis había sido suspendida. La joven respondió por WhatsApp con un breve mensaje: "Ya vuelvo". Esa fue la última comunicación que mantuvieron.

Un amigo de la familia aseguró haberla visto ingresar al establecimiento educativo. Sin embargo, poco después la observó dar media vuelta y caminar en dirección a la avenida Los Incas.

De acuerdo con el testimonio de su mejor amiga, Jessica en realidad tenía previsto ir esa tarde al Barrio Chino, por lo que nunca habría ingresado a clases.

El inquietante movimiento en su celular

Otro dato que llamó la atención de sus allegados ocurrió durante la madrugada del miércoles. A las 4:20, uno de sus mejores amigos le envió varios mensajes. Jessica los leyó, pero en lugar de responder lo bloqueó inmediatamente.

Además, cerró su cuenta de Instagram, una decisión que su entorno calificó como completamente inusual para ella. Mientras tanto, los investigadores trabajan sobre la geolocalización de su teléfono para determinar el recorrido que realizó después de desaparecer.

La preocupación por su estado de salud

La familia también manifestó una profunda preocupación por el estado emocional de la adolescente. Su madre contó que el 29 de junio Jessica había sido diagnosticada con trastorno límite de la personalidad y que tenía un turno con un psiquiatra previsto para el 22 de julio, con el objetivo de retomar el tratamiento.

Además, reveló que tiempo atrás había tenido un intento de suicidio tras ingerir alrededor de 20 pastillas que pertenecían a la pareja de su madre.

En ese sentido, Michelle, una de sus amigas más cercanas, afirmó que un compañero del secundario le contó que había hablado con Jessica días antes de la desaparición y que ella le había manifestado pensamientos suicidas. "Eso también me preocupa", expresó.

Fanny, por su parte, explicó que su hija era muy reservada con sus emociones y que solía borrar las conversaciones de su celular. También recordó que durante las últimas vacaciones de verano ya se había ausentado de su casa sin avisar, aunque en aquella oportunidad regresó horas después.

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