Desapareció una joven de 18 años y los investigadores siguen la pista de su celular

De acuerdo con el testimonio de su mejor amiga, Jessica en realidad tenía previsto ir esa tarde al Barrio Chino, por lo que nunca habría ingresado a clases.

El inquietante movimiento en su celular

Otro dato que llamó la atención de sus allegados ocurrió durante la madrugada del miércoles. A las 4:20, uno de sus mejores amigos le envió varios mensajes. Jessica los leyó, pero en lugar de responder lo bloqueó inmediatamente.

Además, cerró su cuenta de Instagram, una decisión que su entorno calificó como completamente inusual para ella. Mientras tanto, los investigadores trabajan sobre la geolocalización de su teléfono para determinar el recorrido que realizó después de desaparecer.

La preocupación por su estado de salud

La familia también manifestó una profunda preocupación por el estado emocional de la adolescente. Su madre contó que el 29 de junio Jessica había sido diagnosticada con trastorno límite de la personalidad y que tenía un turno con un psiquiatra previsto para el 22 de julio, con el objetivo de retomar el tratamiento.

Además, reveló que tiempo atrás había tenido un intento de suicidio tras ingerir alrededor de 20 pastillas que pertenecían a la pareja de su madre.

En ese sentido, Michelle, una de sus amigas más cercanas, afirmó que un compañero del secundario le contó que había hablado con Jessica días antes de la desaparición y que ella le había manifestado pensamientos suicidas. "Eso también me preocupa", expresó.

Fanny, por su parte, explicó que su hija era muy reservada con sus emociones y que solía borrar las conversaciones de su celular. También recordó que durante las últimas vacaciones de verano ya se había ausentado de su casa sin avisar, aunque en aquella oportunidad regresó horas después.