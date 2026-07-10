Detuvieron a un condenado por el caso Cecilia Strzyzowski por robar en un kiosco

Entre los elementos recuperados había:

Frascos de café.

Detergentes y shampoo.

Botellas de aceite.

Una botella de fernet.

Dulce de leche.

Un vaso térmico tipo Stanley.

Un pote de helado.

Otros productos de almacén.

Melgarejo fue condenado a la pena de 2 años y 10 meses de prisión en suspenso por encubrimiento en el femicidio de Cecilia. (Foto: Diario Chaco)

El detenido es uno de los condenados por el caso Cecilia Strzyzowski

La sorpresa de los policías llegó al identificar al hombre demorado. Se trataba de Gustavo Melgarejo, quien trabajó como casero del predio rural de la familia Sena, conocido como "la chanchería", y fue uno de los condenados en el juicio por el femicidio y la desaparición de Cecilia Strzyzowski.

Los cuatro sospechosos fueron trasladados para ser examinados por personal de Medicina Legal y posteriormente quedaron alojados en la Comisaría Segunda Metropolitana, a disposición de la Justicia. Ahora será la investigación judicial la que determine el grado de responsabilidad de cada uno de los detenidos en el presunto robo.

Todos los integrantes del Clan Sena. (Foto: archivo)

Quién es Gustavo Melgarejo

Melgarejo era el casero del campo perteneciente a la familia Sena, lugar donde los fiscales sostuvieron que fue trasladado e incinerado el cuerpo de Cecilia Strzyzowski luego de su asesinato, ocurrido en junio de 2023. Durante el juicio, fue encontrado culpable del delito de encubrimiento simple, al considerar la Justicia que colaboró en el ocultamiento de pruebas relacionadas con el crimen.

Por ese delito recibió una condena de dos años y diez meses de prisión en suspenso, lo que le permitió permanecer en libertad tras conocerse la sentencia. En el mismo proceso judicial, César Sena fue condenado a prisión perpetua como autor del femicidio, mientras que sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, también recibieron la pena máxima por su participación en el caso.