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Crece la angustia por la desaparición de una joven: el desesperado pedido de la madre

Jessica Benítez Barbudes, de 18 años, desapareció en Belgrano el martes 7 de julio y su último rastro fue en Don Bosco. “Pudo haber sido captada por un perfil falso”, dijo la mamá de la joven antes de la marcha por su aparición.

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Crece la angustia por la desaparición de una joven. (Foto: redes sociales)

Crece la angustia por la desaparición de una joven. (Foto: redes sociales)

Familiares, amigos y vecinos de Jessica Benítez Barbudes, la joven de 18 años desaparecida desde el martes 7 de julio, realizaron este jueves una marcha para reclamar su aparición con vida. La movilización busca visibilizar el caso mientras la investigación avanza sin novedades concretas sobre su paradero.

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La concentración comenzó a las 15.30 frente al Colegio Julio Argentino Roca, en el barrio porteño de Belgrano, desde donde allegados a la adolescente reclamaron respuestas y pidieron colaboración de quienes puedan aportar información.

En diálogo con A24, Fanny, la madre de Jessica, contó que en las últimas horas recorrió distintos lugares tras recibir datos sobre un posible avistamiento de su hija. "Fui a Don Bosco, pero no la encontramos", expresó con preocupación.

Según relató, el último contacto confirmado con la joven se registró en la localidad bonaerense de Wilde, donde, de acuerdo con un testimonio, se encontraba desorientada y preguntó cómo llegar a Don Bosco.

"Nosotros creemos que pudo haber sido captada por un perfil falso de Instagram, pero no sabemos nada. Tampoco tienen información sus amigos más cercanos", sostuvo la mujer, que aseguró vivir horas de profunda incertidumbre.

El dato que recibió la madre y la investigación

Tras la denuncia por averiguación de paradero, la investigación continúa con distintas medidas para intentar reconstruir los últimos movimientos de Jessica.

Fanny explicó que el mismo jueves recibió un llamado en el que le informaban que la adolescente había sido vista en Don Bosco, aunque hasta el momento esa versión no pudo ser confirmada por los investigadores.

La madre también contó que intentó radicar una denuncia en la provincia de Buenos Aires luego de trasladarse hasta esa localidad, pero le indicaron que el trámite ya había sido iniciado en la Ciudad de Buenos Aires. "No me tomaron la denuncia en provincia porque ya la había hecho en Capital", explicó.

Analizan el celular de la joven desaparecida

La causa se inició luego de que la familia perdiera contacto con Jessica el martes por la tarde, momento en que Fanny realizó la denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría Vecinal 13C.

Mientras continúa la búsqueda, una de las principales medidas judiciales es el análisis del teléfono celular de la joven, con el objetivo de reconstruir sus últimos desplazamientos y contactos.

Los investigadores también intentan determinar qué ocurrió con su actividad en redes sociales, ya que sus perfiles permanecen inactivos desde su desaparición.

La familia insiste en mantener visible el caso y pide que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Jessica Benítez Barbudes se comunique de inmediato con el 911 o con la dependencia policial más cercana.

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