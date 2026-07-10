El acusado de matar a Mercedes Errapán se negó a declarar y la Justicia ordenó nuevas pericias

Las capturas de las cámaras de seguridad donde se observa al sospechoso con la hija de la víctima. (Foto: captura)

El informe preliminar de la autopsia confirmó que Mercedes Errapán cursaba un embarazo de entre 22 y 24 semanas, es decir, aproximadamente cinco meses y medio. Los médicos forenses determinaron que la mujer recibió 12 heridas cortopunzantes, además de sufrir un fuerte golpe en la cabeza y múltiples fracturas.

Con estos resultados quedó descartada la primera hipótesis que indicaba que había sido asesinada de un disparo. Según los especialistas, las lesiones fueron provocadas con un arma blanca y un objeto contundente, que sería compatible con un hacha, aunque los estudios continuarán para establecer con precisión la mecánica del ataque.

La imputación que enfrenta el acusado

De acuerdo con fuentes de la investigación, Bonafe está imputado por:

Homicidio triplemente calificado, por femicidio, ensañamiento y alevosía.

Secuestro coactivo agravado, por llevarse a la hija de siete años de la víctima tras el crimen.

La niña permanece bajo asistencia y contención psicológica a cargo de equipos especializados. El crimen fue descubierto durante la mañana del miércoles en una vivienda ubicada sobre la calle Iberlucea, en Junín.

Según la reconstrucción de los investigadores, Bonafe ingresó a la casa poco después de que la actual pareja de Mercedes saliera a trabajar. Allí asesinó a la mujer y luego escapó llevándose a su hija de siete años.

Las cámaras de seguridad registraron al sospechoso caminando junto a la menor antes de las 8 de la mañana. Posteriormente huyó en motocicleta rumbo a Pergamino, donde finalmente fue localizado tras un importante operativo policial. Cuando los efectivos lograron rodearlo en un cañaveral, amenazó con matar a la niña, apoyándole un cuchillo en el cuello. Tras varios minutos de negociación, los policías consiguieron reducirlo y rescatar a la menor sana y salva.

Las cartas en las que confesó su plan

Durante el allanamiento realizado en la vivienda del acusado, los investigadores encontraron cuatro cartas manuscritas dirigidas a su madre. En esos escritos, Bonafe describía con detalle el plan que había diseñado para cometer el crimen y escapar de Junín.

En uno de los manuscritos escribió: "Mi plan es matar a Mechi y a Jona e irme de Junín". En otro anticipó la amenaza que luego concretó durante el operativo policial: "Si la Policía me encuentra hay dos cosas: o me disparan en la calle o mato a la nena".

Los documentos también revelan que había modificado varias veces la fecha prevista para el ataque y describía el recorrido que pensaba realizar tras el crimen. Además, hizo referencia a la denuncia presentada semanas antes por Mercedes Errapán por un presunto episodio de abuso contra su hija.

Los antecedentes de violencia

La investigación también reveló que Bonafe registraba antecedentes por violencia. Además de una causa por grooming, que había motivado un allanamiento de la Policía Federal apenas cinco días antes del femicidio, acumulaba tres denuncias radicadas entre 2021 y 2024 por lesiones, amenazas y violencia de género y familiar, presentadas por una excompañera de trabajo y dos familiares.

Mientras avanzan las pericias, los investigadores buscan reconstruir con precisión los movimientos del acusado antes y después del crimen y determinar si existieron otros elementos de planificación que agraven aún más su situación procesal.