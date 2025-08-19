Ramiro Marra explotó en redes: "El asco que me genera este video no tiene límites"

Ramiro Marra, legislador de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, expresó su repudio en redes sociales tras la difusión de un video en el que se observa la particular despedida que recibió un delincuente asesinado en San Justo.
El legislador porteño de La Libertad Avanza repudió las imágenes de un velorio tumbero en San Justo, donde amigos de un delincuente realizaron una polémica despedida.
“El asco que me genera este video no tiene límites”, escribió el dirigente libertario en su cuenta de X (ex Twitter), dejando en claro su indignación frente a las imágenes que se viralizaron durante el fin de semana.
El episodio que originó la polémica ocurrió días atrás, cuando un delincuente murió en medio de un tiroteo con un efectivo policial en la localidad bonaerense de San Justo. El hombre fue velado el domingo por la noche y, durante la ceremonia, sus amigos realizaron una despedida con características “tumberas”.
En distintos videos compartidos en redes se observa a un grupo de personas despidiendo al fallecido entre gritos, aplausos, cánticos y motocicletas acelerando frente a la sala velatoria. Las imágenes no tardaron en despertar críticas y debates en la opinión pública.
Marra, conocido por sus fuertes posicionamientos en materia de seguridad y orden público, no dejó pasar el tema. En un breve pero contundente mensaje en X, dejó plasmada su condena hacia este tipo de manifestaciones que, en su visión, glorifican el delito.
El legislador libertario ya había expresado en otras oportunidades su rechazo a lo que denomina una “cultura del aguante” en torno al crimen, y esta vez volvió a remarcarlo al compartir su repudio.
Este tipo de despedidas, conocidas popularmente como “tumberas”, se repiten en distintos puntos del conurbano bonaerense cada vez que muere un integrante de bandas delictivas. En ellas suelen aparecer rituales que combinan motos, música, cánticos y demostraciones callejeras que exaltan la figura del fallecido.