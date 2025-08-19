Ramiro Marra explotó en redes: "El asco que me genera este video no tiene límites"

Marra, conocido por sus fuertes posicionamientos en materia de seguridad y orden público, no dejó pasar el tema. En un breve pero contundente mensaje en X, dejó plasmada su condena hacia este tipo de manifestaciones que, en su visión, glorifican el delito.

El legislador libertario ya había expresado en otras oportunidades su rechazo a lo que denomina una “cultura del aguante” en torno al crimen, y esta vez volvió a remarcarlo al compartir su repudio.

Este tipo de despedidas, conocidas popularmente como “tumberas”, se repiten en distintos puntos del conurbano bonaerense cada vez que muere un integrante de bandas delictivas. En ellas suelen aparecer rituales que combinan motos, música, cánticos y demostraciones callejeras que exaltan la figura del fallecido.