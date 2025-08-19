Por la ciclogénesis, continúa la alerta naranja en el AMBA: cuándo dejará de llover

Embed

La categoría naranja es una de las más severas en la escala del SMN. Implica la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. En este caso, la advertencia abarca zonas del centro y norte de Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Entre Ríos, donde se esperan acumulados de entre 70 y 80 mm, con posibilidad de superarse localmente.

En paralelo, otras regiones como Corrientes, Misiones y Formosa también están bajo alertas por tormentas, aunque de menor nivel (amarillo), con estimaciones de precipitaciones acumuladas entre 50 y 70 mm.

El fenómeno detrás de la tormenta: la ciclogénesis

La clave meteorológica de este temporal es un proceso conocido como ciclogénesis, es decir, el desarrollo o intensificación de un sistema de baja presión. Según los expertos, este fenómeno se vio potenciado por una atmósfera cargada de humedad en niveles bajos y el ingreso de aire cálido desde el norte.

Esta combinación generó condiciones favorables para lluvias persistentes, tormentas eléctricas y un notable descenso en la presión atmosférica, lo que derivó en la situación actual.

Cómo afectó a las principales regiones

Entre las zonas más afectadas se encuentran:

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)

El centro y norte de la Provincia de Buenos Aires

Partes de Entre Ríos y Santa Fe

Durante la mañana del martes, en localidades como San Nicolás, San Pedro, Zárate y Chacabuco, la situación fue especialmente complicada. Allí se reportaron calles anegadas, caída de árboles y cortes de luz, ante lluvias que superaron los promedios históricos.

Qué esperar para las próximas horas

El SMN anticipó que el miércoles comenzará con lluvias aisladas, aunque con tendencia a mejorar hacia la tarde. Sin embargo, el viento tomará protagonismo durante ese día. En CABA, se espera un cambio en la dirección del viento hacia el sector oeste, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, y en algunas zonas hasta 60 km/h.

Estos vientos ayudarán a despejar el cielo, pero también pueden representar un riesgo adicional, sobre todo en áreas con árboles debilitados, estructuras precarias o calles inundadas.

Jueves sin lluvias, pero con descenso de temperatura

El jueves 21 marcará un cambio significativo en las condiciones climáticas. Se espera cielo parcialmente nublado, sin posibilidad de precipitaciones y temperaturas mínimas más bajas, que podrían llegar a los 9°C. La máxima, en tanto, alcanzaría los 19°C.

El viernes mantendrá una nubosidad variable con una probabilidad de lluvias muy baja (apenas un 10%). Para el fin de semana se prevé un cielo algo nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 7°C y 15°C, y sin lluvias en el horizonte.

Qué medidas tomar ante una alerta naranja

Frente a un evento de esta magnitud, las autoridades recomiendan: