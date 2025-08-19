En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Chocolate
Recetas
RECETA

Cómo preparar la torta matera de chocolate más esponjosa sin complicaciones

La torta matera de chocolate es un clásico de las meriendas argentinas. Su textura húmeda y sabor intenso la convierten en la elección favorita de grandes y chicos. Te contamos cómo prepararla paso a paso en tu casa.

Cómo preparar la torta matera de chocolate más esponjosa sin complicaciones

La torta matera de chocolate es una de esas preparaciones que evocan la calidez del hogar y las meriendas compartidas. Su nombre proviene del hecho de que, históricamente, se servía acompañada de mate o café en reuniones familiares, aunque hoy se disfruta en cualquier momento del día. Su característica principal es la textura húmeda, lograda gracias a la combinación de ingredientes simples que se integran a la perfección.

Leé también Para acompañar los mates: la receta de tortas fritas que vas a hacer en cada tarde lluviosa
para acompanar los mates: la receta de tortas fritas que vas a hacer en cada tarde lluviosa
tortamateradechocolate

Preparar una torta matera de chocolate casera no requiere habilidades avanzadas de pastelería, sino atención al detalle y seguir correctamente los tiempos y medidas. Es ideal para quienes buscan un postre confiable y delicioso, con el toque clásico de chocolate que nunca pasa de moda.

Ingredientes necesarios para la torta matera de chocolate

  • Harina de trigo

  • Azúcar

  • Cacao en polvo de buena calidad

  • Huevos

  • Manteca o margarina

  • Leche

  • Polvo de hornear

  • Esencia de vainilla (opcional)

Estos ingredientes básicos permiten lograr la consistencia característica de la torta matera: esponjosa, húmeda y con un sabor intenso a chocolate.

Preparación paso a paso

  • Preparar los ingredientes: pesar y tamizar la harina con el cacao y el polvo de hornear. Esto garantiza que la mezcla quede libre de grumos y uniforme.

  • Batir la manteca y el azúcar: en un bol grande, combinar la manteca blanda con el azúcar hasta lograr una crema suave y homogénea.

  • Incorporar los huevos: agregar los huevos de a uno, batiendo bien entre cada adición. Esto ayuda a incorporar aire a la masa y contribuye a su esponjosidad.

  • Mezclar los secos con los líquidos: alternar la mezcla de harina y cacao con la leche, incorporando suavemente hasta lograr una masa uniforme. Se puede agregar esencia de vainilla para un aroma más intenso.

  • Hornear: verter la masa en un molde previamente enmantecado y enharinado. Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 35-40 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro, éste salga limpio.

  • Enfriar antes de desmoldar: dejar reposar la torta unos minutos dentro del molde y luego sobre una rejilla hasta que alcance temperatura ambiente. Esto ayuda a mantener su humedad y evitar que se rompa al cortarla.

Consejos para una torta matera perfecta

  • Utilizar cacao en polvo de buena calidad realza el sabor y el color de la torta.

  • No sobrebatir la masa después de agregar la harina para evitar que se vuelva densa.

  • La manteca a temperatura ambiente se integra mejor con el azúcar, logrando una textura más cremosa.

Una merienda que enamora

La torta matera de chocolate es perfecta para cualquier ocasión: desde una reunión familiar hasta una tarde con amigos. Su textura húmeda y su sabor profundo a chocolate hacen que sea difícil resistirse a una porción, acompañada de mate, café o chocolate caliente.

Prepararla en casa permite disfrutar de un postre que combina tradición, sabor y sencillez, un clásico que sigue vigente en la mesa argentina.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Chocolate Recetas
Notas relacionadas
Fácil y rápido: la receta de bizcochitos salados que vas a querer hacer todas las tardes
Tortitas negras caseras: la receta de la abuela para que salgan perfectas
Por qué la tormenta de Santa Rosa causa tanta expectativa en Buenos Aires: historia, ciencia y predicciones

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar