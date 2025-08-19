Cómo preparar la torta matera de chocolate más esponjosa sin complicaciones

Preparación paso a paso

Preparar los ingredientes : pesar y tamizar la harina con el cacao y el polvo de hornear. Esto garantiza que la mezcla quede libre de grumos y uniforme.

Batir la manteca y el azúcar : en un bol grande, combinar la manteca blanda con el azúcar hasta lograr una crema suave y homogénea.

Incorporar los huevos : agregar los huevos de a uno, batiendo bien entre cada adición. Esto ayuda a incorporar aire a la masa y contribuye a su esponjosidad.

Mezclar los secos con los líquidos : alternar la mezcla de harina y cacao con la leche, incorporando suavemente hasta lograr una masa uniforme. Se puede agregar esencia de vainilla para un aroma más intenso.

Hornear : verter la masa en un molde previamente enmantecado y enharinado. Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 35-40 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro, éste salga limpio.

Enfriar antes de desmoldar: dejar reposar la torta unos minutos dentro del molde y luego sobre una rejilla hasta que alcance temperatura ambiente. Esto ayuda a mantener su humedad y evitar que se rompa al cortarla.

Consejos para una torta matera perfecta

Utilizar cacao en polvo de buena calidad realza el sabor y el color de la torta.

No sobrebatir la masa después de agregar la harina para evitar que se vuelva densa.

La manteca a temperatura ambiente se integra mejor con el azúcar, logrando una textura más cremosa.

Una merienda que enamora

La torta matera de chocolate es perfecta para cualquier ocasión: desde una reunión familiar hasta una tarde con amigos. Su textura húmeda y su sabor profundo a chocolate hacen que sea difícil resistirse a una porción, acompañada de mate, café o chocolate caliente.

Prepararla en casa permite disfrutar de un postre que combina tradición, sabor y sencillez, un clásico que sigue vigente en la mesa argentina.