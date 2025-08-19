El video del espectacular choque en Hurlingham: manejaba alcoholizada y terminó incrustando su auto contra una vivienda

El auto quedó atrapado entre un poste y el muro de la vivienda más afectada, mientras los propietarios salieron a inspeccionar los daños. Según Primer Plano Online, la mujer dijo que discutía con su pareja al momento del accidente. Como estaba alcoholizada, el seguro no cubrirá los gastos de reparación, que deberá afrontar en la causa por daños.

Incidentes similares

En Córdoba, un conductor perdió el control de su Volkswagen Senda y chocó contra la fachada de un local comercial en la avenida Goycochea y Maipú, minutos antes de las 19. Tanto él como su acompañante sufrieron politraumatismos y fueron trasladados al Hospital de La Calera.

En Lomas de Zamora, se viralizó un video de una mujer que avanzó en un estacionamiento de dos niveles sin percatarse de que la rampa estaba elevada, cayendo de punta al vacío. Según la cámara de seguridad, el hecho ocurrió a las 9.17 del viernes pasado en el edificio Donna Tower, sobre Hipólito Yrigoyen al 9100.

El auto rebotó dos veces antes de impactar la planta baja. La conductora, una profesora particular que daba clases en el edificio, no aguardó a que la rampa bajara por completo ni verificó la caída antes de avanzar, mientras una vecina intentaba ayudarla.

Afortunadamente, en ninguno de los casos se registraron víctimas fatales, aunque sí daños materiales y personas heridas que requirieron atención médica.