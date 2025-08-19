El video del espectacular choque en Hurlingham: manejaba alcoholizada y terminó incrustando su auto contra una vivienda

Una mujer protagonizó un espectacular accidente en Hurlingham cuando, por conducir alcoholizada y a gran velocidad, terminó incrustando su auto en una vivienda y terminó hospitalizada.
Una mujer perdió el control de su Chevrolet Corsa gris en Hurlingham cuando circulaba a gran velocidad y bajo los efectos del alcohol. El vehículo se elevó con la rampa de un garage y terminó incrustándose contra la fachada de una vivienda.
Pasaban 46 minutos del último domingo cuando un fuerte impacto alarmó a los vecinos de la calle Acassuso al 2400. Cámaras de seguridad del barrio registraron cómo la conductora de un Chevrolet Corsa gris perdió el control del vehículo, que hizo efecto de rampa con la bajada de un garage y voló contra dos casas, e incluyó el derribo de postes en su vertiginoso recorrido.
Tras el choque, la conductora abrió la puerta y quedó tendida sobre la vereda, inmóvil. Su acompañante logró salir con dificultad, trastabillando antes de poder asistirla.
Al llegar la policía, intentó realizar el control de alcoholemia pero sopló mal en tres oportunidades la pipeta, por lo que se la consideró alcoholizada. Vecinos señalaron que despedía un fuerte olor etílico al hablar.
El auto quedó atrapado entre un poste y el muro de la vivienda más afectada, mientras los propietarios salieron a inspeccionar los daños. Según Primer Plano Online, la mujer dijo que discutía con su pareja al momento del accidente. Como estaba alcoholizada, el seguro no cubrirá los gastos de reparación, que deberá afrontar en la causa por daños.
En Córdoba, un conductor perdió el control de su Volkswagen Senda y chocó contra la fachada de un local comercial en la avenida Goycochea y Maipú, minutos antes de las 19. Tanto él como su acompañante sufrieron politraumatismos y fueron trasladados al Hospital de La Calera.
En Lomas de Zamora, se viralizó un video de una mujer que avanzó en un estacionamiento de dos niveles sin percatarse de que la rampa estaba elevada, cayendo de punta al vacío. Según la cámara de seguridad, el hecho ocurrió a las 9.17 del viernes pasado en el edificio Donna Tower, sobre Hipólito Yrigoyen al 9100.
El auto rebotó dos veces antes de impactar la planta baja. La conductora, una profesora particular que daba clases en el edificio, no aguardó a que la rampa bajara por completo ni verificó la caída antes de avanzar, mientras una vecina intentaba ayudarla.
Afortunadamente, en ninguno de los casos se registraron víctimas fatales, aunque sí daños materiales y personas heridas que requirieron atención médica.