Policiales
Confesión
Menor
CRIMEN VILLA LUZURIAGA

"Pensé que estaba descargada": la confesión del menor acusado por el crimen de Rita Suárez

El adolescente de 17 años se entregó voluntariamente junto a su familia y admitió ante la Justicia haber accionado la pistola que mató a la mujer frente a su hijo durante un intento de robo en La Matanza.

Rita falleció tras recibir el disparo en el pecho por parte del menor. (Foto: archivo).

Rita Suárez fue asesinada por el auto en La Matanza. En la foto, uno de los detenidos.

Según detallaron fuentes judiciales, el sospechoso se presentó de manera voluntaria acompañado por su madre, su padre, su hermana y su cuñado. Declaró ante el fiscal Pablo Insúa, titular de la Fiscalía Juvenil N° 1, quien quedó a cargo del expediente debido a que dos de los involucrados son menores de edad.

En su indagatoria, el joven admitió que manipuló la pistola que terminó con la vida de la víctima de 47 años, aunque sostuvo que creía que el arma estaba descargada. Relató que al escuchar el estruendo salió corriendo porque “no esperaba que saliera el tiro” y aseguró que no supo de inmediato que la bala había alcanzado a la mujer.

Materiales confiscados a los asesinos de Rita

El imputado reconstruyó la secuencia del asalto y explicó que estaba caminando con dos conocidos cuando vieron a la víctima estacionada con su hijo. “Estaba regalada”, habría dicho para justificar por qué decidieron intentar robarle el auto. Sin embargo, cuando se acercó a la víctima notó que las puertas estaban cerradas y las ventanillas subidas, lo que dificultó su maniobra.

Fue entonces que, según su versión, sacó el arma que le habían prestado y la que pensaba devolver ese mismo día. Dijo que golpeó la ventanilla con la pistola y que en uno de esos movimientos se disparó de manera involuntaria. Tras el tiro, los tres escaparon sin saber que la bala había alcanzado a Suárez.

El adolescente aseguró que recién se enteró de la muerte de la mujer cuando, esa misma noche, personal de la DDI de La Matanza fue a buscarlo a su casa en Rafael Castillo. Al ver a la policía, volvió a escapar y logró huir por los techos.

Con el correr de las horas y tras conversar con su familia, el joven resolvió entregarse. Su entorno, al que describió como “trabajador”, contactó a un abogado y organizaron la presentación formal en la fiscalía. Finalmente, este lunes acudió junto a sus padres y quedó detenido. Desde entonces permanece alojado en un instituto de menores, a la espera de que el Juzgado de Garantías defina si seguirá con prisión preventiva.

En paralelo, otro de los acusados, de 16 años, también se presentó el lunes acompañado por su madre, pero decidió no declarar. El tercer implicado, de 19, había sido arrestado en el primer allanamiento de la causa. En esa instancia apuntó directamente contra el menor de 17 y aseguró que fue él quien disparó.

