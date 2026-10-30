Quién era la pareja hallada muerta en un auto junto a su hijo pequeño

Quién era la pareja hallada muerta en un auto. (Foto: gentileza Lu17)

La pareja realizaba entregas particulares y ofrecía financiación mediante cuotas respaldadas por pagarés, una modalidad que ahora forma parte de las líneas de investigación. Según las primeras versiones, ambos habían denunciado amenazas relacionadas con su actividad comercial, sin embargo, hasta el momento no se pudo establecer si esas intimidaciones tienen alguna vinculación con sus muertes.

La pareja tenía dos hijos. El menor, de dos años, fue encontrado durmiendo dentro del automóvil donde estaban los cuerpos de sus padres. El otro niño, de nueve años, no se encontraba en el lugar porque había quedado al cuidado de su abuela materna. El pequeño que sobrevivió al episodio permanece bajo resguardo mientras las autoridades avanzan con las medidas judiciales.

Cómo encontraron los cuerpos de la pareja en Los Helechos, Misiones

El automóvil fue localizado en un camino de tierra de Picada Sargento Cabral, en una zona rural de Los Helechos, ubicada a pocos kilómetros de Oberá. Se trata de un sector alejado de las áreas urbanizadas, con circulación limitada, escasa iluminación y abundante vegetación.

Según los primeros informes, los cuerpos presentaban lesiones compatibles con el uso de armas blancas. Por ese motivo, fueron trasladados para la realización de las autopsias correspondientes. Los estudios forenses deberán determinar las causas precisas de las muertes y aportar elementos que permitan reconstruir la mecánica del hecho.

Durante la inspección de la escena, los investigadores también detectaron rastros de sangre en el sector donde estaba estacionado el vehículo y recolectaron distintos papeles que se encontraban sobre el terreno.

El jefe de la Policía de Misiones, Sandro Martínez, describió el escenario como complejo y explicó que el lugar está situado aproximadamente a cinco kilómetros del casco urbano. Además, confirmó que dos armas blancas fueron sometidas a pericias para determinar si tuvieron alguna participación en el episodio.

Dos allanamientos y dos hombres demorados: las nuevas pistas en la investigación

Este viernes, la causa registró nuevos avances con una serie de procedimientos realizados en viviendas de Oberá y Los Helechos. Durante los operativos, los efectivos secuestraron dispositivos electrónicos y documentación vinculada con la actividad comercial de las víctimas.

Las medidas también derivaron en la demora preventiva de dos hombres, de 39 y 31 años, cuya posible vinculación con el caso se encuentra bajo investigación. Además, se dispuso que un tercer hombre preste declaración por una presunta deuda comercial. Los investigadores buscan determinar si existían conflictos económicos o personales que puedan aportar información sobre lo ocurrido.

En paralelo, alrededor de 50 policías participaron de nuevos rastrillajes en Picada Sargento Cabral y sectores cercanos. El operativo tiene como objetivo localizar elementos que permitan reconstruir las últimas horas de la pareja y establecer las circunstancias en las que se produjeron las muertes.

Hallan a una pareja muerta a puñaladas en un camino rural de Misiones: su hijo de 2 años estaba en el auto.

Las claves para reconstruir las últimas horas de la pareja

Otra de las medidas centrales de la investigación consiste en analizar registros de cámaras de seguridad para establecer qué recorrido realizaron Schulz y Gritzmacher antes de llegar al lugar donde fueron encontrados. También se intenta acceder al contenido de los teléfonos celulares de ambos comerciantes.

El análisis de estos dispositivos podría aportar datos sobre sus últimas comunicaciones, posibles encuentros y movimientos previos al hallazgo. La documentación secuestrada durante los allanamientos también será examinada para establecer si existen elementos relacionados con las amenazas denunciadas o con eventuales conflictos derivados de su actividad comercial.

Qué hipótesis investiga la Justicia por la muerte de los comerciantes en Misiones

La investigación mantiene abiertas distintas líneas para determinar qué ocurrió con la pareja.

Entre las hipótesis que se analizan aparecen:

Femicidio seguido de suicidio: una posibilidad que deberá ser evaluada a partir de los resultados forenses y las pruebas reunidas.

Ajuste de cuentas: una línea vinculada con eventuales conflictos económicos o deudas comerciales.

Amenazas previas: los investigadores buscan establecer si las intimidaciones que habría recibido la pareja guardan relación con las muertes.

Por el momento, ninguna de estas hipótesis fue confirmada oficialmente y tampoco se estableció de manera concluyente la mecánica del episodio. Las actuaciones están a cargo de investigadores de la Unidad Regional II de Oberá, con intervención del Juzgado de Instrucción Nº1.