El desubicado grito que recibió Zaira Nara delante de Jakob von Plessen y su hijo

“Le dije a Viggo que se acerque a saludarlos para que no se ponga incómodo y nos reímos un rato, Jakob también, se cag... de risa”, recordó, dejando en claro que su expareja se tomó con humor la inesperada intervención de los adolescentes y que manejó la situación con naturalidad para evitar que su hijo se sintiera incómodo.

Así, la modelo dejó al descubierto una divertida anécdota familiar que tuvo como protagonista involuntario a Bauleti, cuyo nombre volvió a aparecer vinculado al de Zaira, esta vez en una situación que también involucró a su ex y a su hijo.

Cómo se reorganizó su familia con Jakob Von Plessen tras la reconciliación

Zaira Nara reveló cómo logró reorganizar su vida familiar tras reconciliarse con Jakob von Plessen, el padre de sus dos hijos, después de casi cuatro años separados. Durante una charla en Ahora quiero vale 4 (DGO Stream), la modelo explicó que decidieron retomar la relación sin volver a convivir.

“Tenemos las dos vidas como muy independientes. Nos pasa que, con los viajes que tenemos y la estructura que empezamos a armar de separados, lo disfrutamos tanto que dijimos, che, esto no se toca”, contó sobre la organización que mantienen pese a haberse dado una nueva oportunidad.

Además, destacó que esta etapa les permite disfrutar del vínculo desde otro lugar, sin modificar las rutinas que construyeron durante la separación. “Es como que estoy conociendo a una persona que tiene hijos, pero que los hijos son los míos. Es hermoso”, expresó.

Por último, Zaira dejó en claro que la reconciliación no implica recuperar la dinámica que tenían antes de separarse. “Vinimos como 2.0. Está bueno reconciliarte, pero también de una nueva manera para que lo que no fue en su momento no vuelva a suceder”, reflexionó. Y fue tajante sobre la posibilidad de compartir nuevamente una casa: “No volvería a convivir con nadie”.