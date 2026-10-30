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El desubicado grito que recibió Zaira Nara delante de Jakob von Plessen y su hijo

Zaira Nara relató el inesperado episodio que vivió junto a Jakob von Plessen y su hijo Viggo, que la puso en una situación tan incómoda como insólita.

30 oct 2026, 22:06
El desubicado grito que recibió Zaira Nara delante de Jakob von Plessen y su hijo

El desubicado grito que recibió Zaira Nara delante de Jakob von Plessen y su hijo

El desubicado grito que recibió Zaira Nara delante de Jakob von Plessen y su hijo

El desubicado grito que recibió Zaira Nara delante de Jakob von Plessen y su hijo

Zaira Nara sorprendió al revelar una insólita situación que protagonizó junto a su expareja, Jakob von Plessen, y el hijo que tienen en común, Viggo. Lo que parecía ser una tarde familiar sin sobresaltos terminó convirtiéndose en un momento incómodo por culpa de un grupo de adolescentes que hizo referencia a Bauleti, el streamer con quien la modelo fue vinculada sentimentalmente.

Durante una emisión de su programa en DGO, la hermana de Wanda Nara recordó el episodio y contó cómo reaccionaron tanto ella como Jakob ante el inesperado comentario que recibieron mientras compartían unos mates.

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Estábamos tomando unos mates en el jardín de mi estudio y de repente pasan unos adolescentes y gritan ‘¡Baulooo!’. Pendejos desubicados, relató entre risas, dejando en evidencia su sorpresa por la actitud de los jóvenes.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el episodio ocurrió delante de Viggo, quien se encontraba disfrutando de un momento con sus padres cuando escuchó que unos desconocidos mencionaban al streamer. Estábamos con Viggo, entonces imagínense la situación para él, que estaba con su mamá y su papá y de repente le gritan por Bauleti, explicó la modelo sobre el particular momento que les tocó atravesar.

Le dije a Viggo que se acerque a saludarlos para que no se ponga incómodo y nos reímos un rato, Jakob también, se cag... de risa, recordó, dejando en claro que su expareja se tomó con humor la inesperada intervención de los adolescentes y que manejó la situación con naturalidad para evitar que su hijo se sintiera incómodo.

Así, la modelo dejó al descubierto una divertida anécdota familiar que tuvo como protagonista involuntario a Bauleti, cuyo nombre volvió a aparecer vinculado al de Zaira, esta vez en una situación que también involucró a su ex y a su hijo.

Cómo se reorganizó su familia con Jakob Von Plessen tras la reconciliación

Zaira Nara reveló cómo logró reorganizar su vida familiar tras reconciliarse con Jakob von Plessen, el padre de sus dos hijos, después de casi cuatro años separados. Durante una charla en Ahora quiero vale 4 (DGO Stream), la modelo explicó que decidieron retomar la relación sin volver a convivir.

Tenemos las dos vidas como muy independientes. Nos pasa que, con los viajes que tenemos y la estructura que empezamos a armar de separados, lo disfrutamos tanto que dijimos, che, esto no se toca, contó sobre la organización que mantienen pese a haberse dado una nueva oportunidad.

Además, destacó que esta etapa les permite disfrutar del vínculo desde otro lugar, sin modificar las rutinas que construyeron durante la separación. Es como que estoy conociendo a una persona que tiene hijos, pero que los hijos son los míos. Es hermoso, expresó.

Por último, Zaira dejó en claro que la reconciliación no implica recuperar la dinámica que tenían antes de separarse. Vinimos como 2.0. Está bueno reconciliarte, pero también de una nueva manera para que lo que no fue en su momento no vuelva a suceder, reflexionó. Y fue tajante sobre la posibilidad de compartir nuevamente una casa: No volvería a convivir con nadie.

     

 

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