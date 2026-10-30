Julieta Prandi mostró las fotos de su viaje a Brasil tras separarse de Emanuel Ortega y un detalle sorprendió

Sin embargo, un detalle que llamó la atención fue la expresión seria que mantuvo en buena parte de las fotografías. Recién en una postal en blanco y negro frente al mar, se la pudo ver con una leve sonrisa.

Además, tomó una particular decisión con sus publicaciones y desactivó la posibilidad de recibir comentarios, en medio de la fuerte exposición que generó el final de su relación con el músico.

Qué le prohibía Julieta Prandi a Emanuel Ortega

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue sumando capítulos y, en las últimas horas, salió a la luz una fuerte condición que la modelo le habría impuesto al músico durante su relación y que habría generado importantes conflictos entre ambos.

La información fue revelada por Yanina Latorre en SQP (América TV), donde aseguró que Prandi no quería que su pareja compartiera sesiones de grabación con otras mujeres sin informárselo previamente.

“Ella le tenía prohibido grabar con chicas y, si lo hacía, tenía que avisarle”, afirmó la conductora al revelar una de las exigencias que, según su versión, existían dentro de la pareja.

Sin embargo, el conflicto habría estallado cuando Prandi descubrió una historia de Instagram de Josefina Lynch desde el estudio de grabación de Ortega. La publicación habría provocado una fuerte discusión y una reacción inmediata de la modelo.

“Cuando Prandi la vio, le escribió a Emanuel y le dijo que no lo quería ver más, que era un mentiroso y que no volviera a la casa. Y lo bloqueó de todos lados”, detalló Latorre.

De esta manera, la presencia de otra mujer en el estudio del cantante habría sido el detonante de una crisis que terminó en separación, según la información difundida por la conductora.