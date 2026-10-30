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Tras su salida de Brasil

"No acabó el juego, vamos a continuar luchando": Flávio Bolsonaro reapareció desde Estados Unidos

El dirigente del Partido Liberal realizó una transmisión en vivo por Instagram, en su primera aparición pública desde que llegó a Florida. Agradeció el apoyo de Donald Trump y Javier Milei y anticipó que impulsará acciones opositoras por vías pacíficas y legítimas.

Flávio Bolsonaro reapareció desde Estados Unidos y prometió continuar la oposición a Lula. (Foto: Reuters).

Flávio Bolsonaro reapareció desde Estados Unidos y prometió continuar la oposición a Lula. (Foto: Reuters).

Flávio Bolsonaro reapareció públicamente este viernes desde Estados Unidos, donde permanece junto a su familia luego de abandonar Brasil. Durante una transmisión en vivo por Instagram, el dirigente del Partido Liberal (PL) afirmó que “la lucha continúa” y adelantó que seguirá participando de la actividad opositora contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva desde el exterior.

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El viaje a Florida se produjo tres días después de su derrota en el balotaje presidencial frente a Lula y en medio de una investigación judicial. En ese contexto, el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) había dispuesto que entregara sus pasaportes.

El mensaje de Flávio Bolsonaro y sus críticas al Poder Judicial

La reaparición del dirigente estuvo acompañada por fuertes cuestionamientos al sistema judicial brasileño. Al referirse a su situación, Bolsonaro reconoció el revés que enfrentó y sostuvo que su decisión de salir del país respondió a lo que considera una persecución institucional.

“Perdí frente al sistema, perdí frente al poder judicial. Todo el mundo lo sabe. Por eso dije que no, que no me sometería a eso”, expresó durante la transmisión.

Durante una transmisión en vivo por Instagram, el dirigente del PL afirmó que “la lucha continúa”. (Foto: Reuters).

Durante una transmisión en vivo por Instagram, el dirigente del PL afirmó que “la lucha continúa”. (Foto: Reuters).

Uno de los principales destinatarios de sus críticas fue Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro lo acusó de acelerar decisiones judiciales en su contra después de las elecciones y cuestionó que, según su versión, hubiera avanzado sin consultar previamente a la Procuraduría General de la República.

“Y que quede claro: esto no es una señal de debilidad. Puedo ser cualquier cosa, menos tonto. Supe analizar el escenario, entendí hasta dónde llegarían, y lo hicieron rápido, más rápido de lo que imaginaba”, afirmó.

Uno de los principales destinatarios de las críticas de Bolsonaro fue Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal. (Foto: archivo).

Uno de los principales destinatarios de las críticas de Bolsonaro fue Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal. (Foto: archivo).

Luego, describió cómo habría actuado el magistrado: “Forzó la situación para intentar atarme de verdad, para intimidarme con una decisión que no tenía ni pies ni cabeza, y todo ello sin consultar a la Procuraduría General de la República”.

El dirigente también rechazó las acusaciones relacionadas con supuestos vínculos con cuentas bancarias de un amigo. Para respaldar su descargo, aseguró que el Banco Santander había remitido un documento oficial el mismo domingo de las elecciones en el que, según afirmó, se aclaraba que no tenía relación con esa empresa ni había tenido una cuenta allí.

“Se trata de un caso en el que él me acusa falsamente de tener alguna relación con las cuentas bancarias de un amigo mío, a pesar de que, ese mismo domingo de las elecciones, el Banco Santander había enviado un documento oficial aclarando que yo no tenía absolutamente nada que ver con esa empresa y que nunca había tenido una cuenta allí”, sostuvo.

También comparó las acusaciones con otras denuncias que calificó como falsas, entre ellas las vinculadas con una supuesta “contraseña maestra” y un presunto viaje de Felipe Martins que, según señaló, nunca ocurrió.

La oposición se reorganizará desde el Congreso

Pese a su salida de Brasil, Flávio Bolsonaro buscó transmitir que continuará al frente de su espacio político. Durante la transmisión pidió a sus seguidores que mantuvieran la unidad y aseguró que el repliegue no significa el final de la disputa política.

“Quiero pedirles a ustedes aquí que queden firmes. No acabó el juego, vamos a continuar luchando”, manifestó.

En esa línea, anunció que retomará una participación activa en la conducción de su sector y que buscará coordinar la resistencia opositora desde el ámbito legislativo.

“Yo voy a volver a estar activo aquí para trocar ideas con ustedes, ejercer ese liderazgo que ustedes me dieron, hacer lo que estuviera a nuestro alcance para tener esa resistencia en el Congreso Nacional”, señaló.

El líder de la oposición en el Senado y coordinador de la campaña de Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho. (Foto: Senado Brasil).

El líder de la oposición en el Senado y coordinador de la campaña de Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho. (Foto: Senado Brasil).

Entre los objetivos que mencionó aparece la elección de Rogério Marinho como presidente del Senado. Bolsonaro considera que ese cargo será central para reorganizar la representación opositora y disputar espacios de poder frente al oficialismo.

El respaldo de Trump y Milei

En su primer mensaje desde Estados Unidos, Bolsonaro también expresó su agradecimiento al presidente estadounidense, Donald Trump, y al mandatario argentino, Javier Milei, por el respaldo que, según manifestó, recibió durante su salida de Brasil.

El dirigente había anunciado el jueves que encabezaría la oposición a Lula desde el exterior y había denunciado una supuesta persecución política. También cuestionó el resultado electoral y habló de un presunto fraude, aunque no presentó pruebas que respaldaran sus acusaciones.

Además, planteó que buscará impulsar una estrategia de movilización opositora por medios pacíficos y legítimos.

En pocas palabras

  • Flávio Bolsonaro reapareció: Se manifestó por Instagram desde EE.UU. y afirmó que la lucha contra el gobierno de Lula da Silva continúa.
  • Críticas al Poder Judicial: Acusó a Alexandre de Moraes de persecución y de forzar decisiones sin consultar a la Procuraduría General.
  • Oposición desde el exterior: Anunció que coordinará la resistencia opositora desde el Congreso y pidió unidad a sus seguidores.
Resumen generado por Thinkindot AI
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