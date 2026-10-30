Franco Colapinto finalizó 16° en el segundo entrenamiento del GP de México

Sin embargo, el tiempo final de 1:19.132 lo dejó en la 16ª posición, a 1.305 segundos de Leclerc, una diferencia que reflejó el trabajo pendiente para acercarse a los puestos de mitad de tabla.

Franco Colapinto de Alpine camina por el paddock, antes de la primera sesión de práctica del Gran Premio de México de F1.

En la parte final del entrenamiento, el argentino salió a pista con neumáticos blandos y una mayor carga de combustible, una configuración destinada a recopilar información sobre el comportamiento del monoplaza en condiciones similares a las de carrera. Esta estrategia también condicionó la comparación directa con otros pilotos, ya que no todos realizaron sus vueltas rápidas bajo las mismas condiciones.

La diferencia entre Franco Colapinto y Pierre Gasly que preocupa a Alpine

Uno de los datos más relevantes de la jornada fue la diferencia de rendimiento entre los dos pilotos de Alpine. Mientras Colapinto terminó 16°, Pierre Gasly consiguió ubicarse en el octavo puesto, con un registro más de siete décimas de segundo inferior al del argentino.

El resultado del francés mostró que el equipo cuenta con margen para competir en la zona media de la clasificación. Gasly logró posicionarse entre los Racing Bulls de Arvid Lindblad, que terminó séptimo, y Liam Lawson, que finalizó noveno.

Qué dijo Franco Colapinto después de terminar 16° en México

Tras finalizar la segunda práctica libre, Franco Colapinto habló con ESPN y reconoció que todavía tiene varios aspectos por mejorar antes de la clasificación del sábado. “No tan mal, creo que hay mucho por mejorar. Fui encontrando de a poco cosas en el auto y en la pista que me ayudaron un poco pero hay mucho por trabajar para mañana”, explicó.

El piloto argentino destacó que el análisis de los datos será fundamental para intentar dar un salto de rendimiento durante la próxima jornada. “Hoy a la noche va a ser importante para entender un par de cositas y dar un paso, pero hay lugares claros para mejorar, veremos qué hay que hacer para mañana”, agregó.

Charles Leclerc había liderado el primer ensayo (Foto: Reuters)

Charles Leclerc dominó el viernes del GP de México con Ferrari

La segunda sesión de entrenamientos confirmó el buen rendimiento de Ferrari en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Charles Leclerc volvió a quedarse con el mejor tiempo, después de haber encabezado también la primera práctica libre.

El monegasco estableció una marca de 1:17.827 y se posicionó como la principal referencia de velocidad al cierre de la jornada. Detrás suyo terminaron Lando Norris, con McLaren, y George Russell, con Mercedes, ambos a más de una décima de segundo.

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de México y cuándo es la clasificación

La actividad del Gran Premio de México continuará este sábado con la tercera y última práctica libre, antes de la clasificación que determinará el orden de largada para la carrera del domingo.

HORARIOS DEL GP DE MÉXICO — HORA ARGENTINA

Sábado 31/10

Práctica libre 3

14:30

Sábado 31/10

Clasificación

18:00

Domingo 1/11

Carrera — 71 vueltas

17:00

Horarios informados en el material original, sujetos a confirmación por la organización. La clasificación será una prueba importante para Colapinto, que intentará transformar las mejoras encontradas durante el viernes en un resultado más competitivo.

El objetivo del argentino será reducir la diferencia con Pierre Gasly y conseguir una mejor posición de largada para la carrera del domingo, que se disputará a 71 vueltas.