"Eran muy chiquitos y querían dólares", violento robo a jubilada en San Martín

“Pedían dólares. Lo único que yo tengo era todo mi aguinaldo y medio sueldo porque quería este mes pintar la casa”, expresó angustiada todavía por el susto.

El robo tuvo lugar el día sábado en la noche, sorprendieron a Olga mientras dormía en su casa ubicada en la calle Ituzaingó al 1700, en San Martín, al norte del Gran Buenos Aires.

Tres hombres ingresaron a la vivienda por la ventana ubicada en parte de atrás del domicilio, la arrastraron de la cabeza y la golpearon en repetidas ocasiones.

Intervino la comisaría 6ta. de San Martín. La mujer le relató a los oficiales que los delincuentes estaban armados y la golpearon con la culata de la pistola en la cabeza y la cara.

Los delincuentes se llevaron dinero en efectivo, una pistola calibre 32 y hasta el carnet de vacunación de la víctima. La jubilada fue trasladada al hospital Belgrano donde curaron sus heridas y fue dada de alta.

“Me hicieron una tomografía y me dijeron que las lesiones son internas. Tengo los brazos y la rodilla a la miseria, no puedo caminar. Los ojos ayer los tenía cerrados”, explicó.

“Voy a tener que hablar con una psicóloga que me pueda ayudar”, sostuvo ya que ahora se encuentra con mucho miedo y no se siente segura en su casa.