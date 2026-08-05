Video: asesinaron al influencer César Gastélum durante una transmisión en vivo

La advertencia de César Gastélum antes de que comenzaran los disparos

Uno de los elementos más estremecedores del caso es que la motocicleta utilizada por los agresores habría quedado registrada en la transmisión que Gastélum realizaba minutos antes del crimen.

En el video se observa el momento en el que los dos hombres pasan cerca del influencer y de sus acompañantes. La presencia de la moto despertó inmediatamente la preocupación del grupo. “No, no, esos chavalos me dan miedo”, se escucha decir a Gastélum poco antes del ataque.

En otro tramo del material, uno de sus acompañantes habría advertido: “Vámonos, chicos”, mientras alguien señalaba insistentemente la motocicleta.

Pocos minutos después, los sospechosos regresaron y dispararon contra el joven a corta distancia. Las imágenes fueron revisadas por medios internacionales que confirmaron que la agresión ocurrió durante la transmisión.

Hasta el momento, no se informaron detenciones ni se difundió oficialmente una hipótesis sobre el móvil del homicidio. Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en los alrededores, pero los atacantes lograron huir.

César Gastélum. (Foto: X)

El crimen quedó registrado en video

La secuencia fue captada por las cámaras utilizadas durante la transmisión y por los sistemas de videovigilancia del establecimiento.

El material comenzó a circular en redes sociales minutos después del ataque y podría convertirse en una prueba central para identificar a los responsables.

Los peritos deberán mejorar las imágenes para determinar las características de la moto, la vestimenta de los agresores, su recorrido previo y la dirección que tomaron durante la fuga.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la Policía Estatal y fuerzas federales acordonó el estacionamiento para realizar las pericias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia.

Quién era César Gastélum

César Gastélum. (Foto: X)

César Gastélum era un creador de contenido conocido principalmente por sus videos humorísticos, transmisiones en vivo y publicaciones vinculadas con la vida cotidiana en Sinaloa.

En TikTok utilizaba el nombre @cesargastelum04 y reunía cerca de 580.000 seguidores, además de más de 22 millones de interacciones. En YouTube tenía más de 16.000 suscriptores y casi 200 videos publicados.

Su contenido incluía sketches, personajes cómicos, bromas, videojuegos, viajes, automóviles y recorridos gastronómicos. También transmitía conversaciones informales con sus seguidores en otras plataformas.

Asesinaron al influencer César Gastélum durante una transmisión en vivo. (Foto: captura de video)

Su amistad con otro influencer asesinado

Gastélum había mantenido una relación cercana con Leovardo Aispuro, conocido como “El Gordo Peruci”, otro creador de contenido asesinado en Sinaloa. Después de aquel crimen, publicó una fotografía desde la tumba de su amigo y recordó los consejos que había recibido de él.

La violencia que atraviesa Culiacán

El homicidio se produjo en un contexto de fuerte violencia en Culiacán y otras zonas de Sinaloa, marcado por enfrentamientos, desapariciones y ataques atribuidos a distintas facciones criminales.

La notoriedad pública de varios influencers los expuso además a rumores sobre sus amistades, actividades económicas o presuntos vínculos con organizaciones delictivas.