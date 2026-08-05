Video: asesinaron al influencer César Gastélum durante una transmisión en vivo

El influencer César Gastélum fue asesinado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida de Culiacán, en el estado de Sinaloa.
El creador de contenido estaba en el estacionamiento de un restaurante cuando dos hombres en motocicleta se acercaron y le dispararon.
César Gastélum. (Foto: X)
El influencer César Gastélum fue asesinado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida de Culiacán, en el estado de Sinaloa.
El ataque ocurrió durante la noche del martes 4 de agosto en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, cuando dos hombres que circulaban en una motocicleta se acercaron al lugar y uno de ellos abrió fuego contra el creador de contenido.
Gastélum cayó gravemente herido sobre el piso del establecimiento y murió antes de que pudiera recibir asistencia médica. Las dos personas que lo acompañaban durante la grabación resultaron ilesas, aunque quedaron en estado de shock.
El homicidio ocurrió alrededor de las 20.15, hora local, en el estacionamiento de un KFC.
Uno de los elementos más estremecedores del caso es que la motocicleta utilizada por los agresores habría quedado registrada en la transmisión que Gastélum realizaba minutos antes del crimen.
En el video se observa el momento en el que los dos hombres pasan cerca del influencer y de sus acompañantes. La presencia de la moto despertó inmediatamente la preocupación del grupo. “No, no, esos chavalos me dan miedo”, se escucha decir a Gastélum poco antes del ataque.
En otro tramo del material, uno de sus acompañantes habría advertido: “Vámonos, chicos”, mientras alguien señalaba insistentemente la motocicleta.
Pocos minutos después, los sospechosos regresaron y dispararon contra el joven a corta distancia. Las imágenes fueron revisadas por medios internacionales que confirmaron que la agresión ocurrió durante la transmisión.
Hasta el momento, no se informaron detenciones ni se difundió oficialmente una hipótesis sobre el móvil del homicidio. Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en los alrededores, pero los atacantes lograron huir.
La secuencia fue captada por las cámaras utilizadas durante la transmisión y por los sistemas de videovigilancia del establecimiento.
El material comenzó a circular en redes sociales minutos después del ataque y podría convertirse en una prueba central para identificar a los responsables.
Los peritos deberán mejorar las imágenes para determinar las características de la moto, la vestimenta de los agresores, su recorrido previo y la dirección que tomaron durante la fuga.
Personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la Policía Estatal y fuerzas federales acordonó el estacionamiento para realizar las pericias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia.
César Gastélum era un creador de contenido conocido principalmente por sus videos humorísticos, transmisiones en vivo y publicaciones vinculadas con la vida cotidiana en Sinaloa.
En TikTok utilizaba el nombre @cesargastelum04 y reunía cerca de 580.000 seguidores, además de más de 22 millones de interacciones. En YouTube tenía más de 16.000 suscriptores y casi 200 videos publicados.
Su contenido incluía sketches, personajes cómicos, bromas, videojuegos, viajes, automóviles y recorridos gastronómicos. También transmitía conversaciones informales con sus seguidores en otras plataformas.
Gastélum había mantenido una relación cercana con Leovardo Aispuro, conocido como “El Gordo Peruci”, otro creador de contenido asesinado en Sinaloa. Después de aquel crimen, publicó una fotografía desde la tumba de su amigo y recordó los consejos que había recibido de él.
El homicidio se produjo en un contexto de fuerte violencia en Culiacán y otras zonas de Sinaloa, marcado por enfrentamientos, desapariciones y ataques atribuidos a distintas facciones criminales.
La notoriedad pública de varios influencers los expuso además a rumores sobre sus amistades, actividades económicas o presuntos vínculos con organizaciones delictivas.