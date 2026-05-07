Escalofriantes resultados de la cámara Gesell de la nena de 13 años que quedó embarazada y sus padres la vendieron

Su testimonio resultó determinante para desmontar la estrategia de la defensa, que intentó presentar el caso como una práctica cultural aceptada. Para el tribunal, quedó acreditado que ninguna costumbre puede justificar la cosificación de una menor ni su utilización como mercancía.

La joven, que no sabía leer ni escribir y jamás había accedido a escolarización formal, describió además episodios permanentes de agresión. Según declaró, sufría golpes frecuentes, castigos con cigarrillos encendidos, privación de alimentos y jornadas de venta ambulante bajo condiciones abusivas.

“Me pegaban, me quemaban, muchas veces no me daban de comer”, expresó durante una de las instancias más impactantes del proceso judicial.

Los fiscales Fernando Alcaraz y Alejandra Mangano, representantes de PROTEX, sostuvieron que la menor fue explotada de manera sistemática y reducida a un estado de servidumbre incompatible con cualquier marco legal o cultural. La acusación se fortaleció además con informes médicos y psicológicos que documentaron años de abuso y consecuencias severas sobre su salud física y emocional.

Uno de los episodios más dramáticos fue el aborto espontáneo que sufrió en septiembre de 2023, cuando aún permanecía bajo dominio de la familia receptora. El hecho requirió atención hospitalaria en Santa Fe y se convirtió en otro indicio de la vulnerabilidad extrema a la que estaba sometida. Posteriormente, en agosto de 2024, dio a luz en el Hospital Iturraspe, consolidando la evidencia de explotación reproductiva siendo todavía menor de edad.

La investigación también reveló que el grupo familiar desarrollaba actividades comerciales ligadas a la compra y venta de automóviles y camionetas, con desplazamientos frecuentes entre San Juan, Neuquén y Santa Fe. Para los investigadores, esta movilidad territorial fue relevante para comprender el contexto del delito y la logística familiar utilizada para consolidar el aislamiento de la víctima.

Tras evaluar pruebas testimoniales, periciales y patrimoniales, el tribunal condenó a Gustavo Franco Cristo, señalado como esposo de la menor, junto a sus padres Isabel y Alberto Cristo, a penas de 10 años de prisión por trata de personas agravada. Aunque Gustavo no recibió condena por abuso sexual, la Justicia consideró probada su participación en el circuito de explotación.

Actualmente, padre e hijo permanecen detenidos en San Juan, mientras que la madre cumple prisión domiciliaria por cuestiones procesales.

Sin embargo, el proceso judicial no terminó allí. También quedaron bajo investigación los padres biológicos de la adolescente, acusados de haber facilitado y ejecutado la entrega inicial de su hija. Pese a que la joven fue rescatada, su situación legal continuó siendo compleja debido al fuerte vínculo psicológico y emocional desarrollado en un entorno de dependencia extrema.

Los informes de salud mental incorporados a la causa señalaron que la menor presenta ansiedad severa, secuelas traumáticas y dificultades profundas para reconstruir autonomía personal. Los especialistas advirtieron que víctimas de explotación prolongada suelen desarrollar mecanismos de apego hacia sus agresores o familiares involucrados, lo que complejiza los procesos de recuperación.

En este contexto, el juez federal Juan Doffo avaló medidas económicas orientadas a garantizar una reparación integral. La pesquisa patrimonial detectó bienes de alto valor vinculados al clan familiar, incluyendo varias camionetas Ford F-100, F-4000, Toyota Hilux y Ford Ranger registradas entre distintos miembros.

La eventual subasta de esos vehículos aparece como uno de los mecanismos para financiar indemnizaciones destinadas a la víctima, en un intento por asegurar asistencia psicológica, social y económica de largo plazo.

La causa marcó un precedente significativo en Argentina, no solo por las condenas impuestas, sino porque reafirmó que las tradiciones culturales no pueden funcionar como escudo para prácticas violatorias de derechos fundamentales.

Diversos organismos de protección infantil consideraron el fallo como un avance trascendental en la lucha contra modalidades de explotación que muchas veces permanecen invisibilizadas dentro de estructuras cerradas o familiares.

Especialistas remarcaron además que el caso dejó al descubierto graves fallas estatales en detección temprana. Durante años, la adolescente atravesó embarazos, violencia, trabajo forzado y desescolarización sin una intervención efectiva que interrumpiera el ciclo de abuso.

La exposición pública del caso también abrió debates sobre la necesidad de reforzar políticas públicas vinculadas a prevención de matrimonios forzados, educación obligatoria, monitoreo de menores en situación de vulnerabilidad y formación intercultural para operadores judiciales y sociales.

Para la fiscalía, la sentencia constituye un mensaje contundente: la infancia no puede ser negociada, vendida ni subordinada a acuerdos económicos familiares.

Mientras la víctima intenta reconstruir su vida tras años de sometimiento, la condena funciona como una advertencia frente a sistemas donde el abuso se perpetúa bajo la apariencia de tradición o costumbre.

El caso de San Juan quedará registrado como uno de los episodios más estremecedores de explotación infantil juzgados en el país, no solo por la violencia padecida por la menor, sino por la participación directa de quienes debían garantizar su protección.

La historia revela una realidad incómoda: cuando las estructuras familiares se convierten en instrumentos de comercialización humana, la intervención judicial deja de ser solo una cuestión penal para transformarse en una obligación ética y social.

Hoy, la resolución judicial busca ofrecer algo de reparación frente a daños irreparables, en una causa que puso nombre y condena a una maquinaria de sometimiento donde una niña fue privada de libertad, de educación y de infancia.