Quién es Alexis Lumbrera, el detenido por el brutal crimen del ex de su novia en Zárate

El testimonio de la madre de la víctima

Leonel Martínez, de 33 años, fue asesinado frente a su hija, que había celebrado su cumpleaños el día anterior, un dato que profundizó el impacto del caso en la comunidad.

En ese contexto, Marisa, madre de la víctima, brindó un testimonio cargado de dolor y señaló que la expareja de su hijo lo había amenazado con anterioridad.

“Que me perdonen mis nietos pero los quiero a los dos presos”, expresó la mujer. Y agregó: “Ella llevó al asesino a donde estaba mi hijo”.

La causa continúa en etapa de investigación, mientras se analizan pruebas y testimonios para esclarecer por completo lo ocurrido.

El caso de Jeremías Monzón

El otro caso que sacudió a la opinión pública en los últimos días es el del sangriento asesinato de Jeremías Monzón. El viernes pasado la causa tomó un nuevo giro tras la detención de la madre de Milagros, la adolescente que permanece alojada en un instituto de menores de Rosario acusada por el homicidio del chico de 15 años.

La mujer fue arrestada luego de que el fiscal reuniera elementos de prueba que la ubican como posible partícipe del crimen. En la misma causa también están imputados otros dos menores de 14 y 15 años, quienes habrían sido los autores materiales del ataque, aunque fueron restituidos a sus familias por su edad y quedaron bajo seguimiento de la Secretaría de Niñez. Ambos deberán reincorporarse en los próximos días al ciclo lectivo.

jeremias-monzon-fue-asesinado-de-al-menos-20-punaladas-foto-archivo-tn-A4UUMXQLONGKZDZ7C26ZOEOVMM (1)

La detención fue confirmada por Bruno Rugna, abogado de Romina, la madre de la víctima. El letrado había presentado este martes una denuncia por la circulación en redes sociales del video del homicidio, material que fue hallado en uno de los teléfonos celulares secuestrados durante la investigación.

Además, Rugna aportó al fiscal de Menores Francisco Cecchini una serie de números telefónicos desde los que se enviaron amenazas, que ahora también forman parte del expediente.

Desde el inicio de la causa, los investigadores sospecharon de la participación de al menos un adulto en el crimen, no como ejecutor directo, sino como colaborador en la planificación o encubrimiento. Una de las hipótesis más firmes apunta a la madre de Milagros A. como presunta autora intelectual, aunque restan peritar varios dispositivos electrónicos incautados en los allanamientos para confirmar ese rol.

La Justicia analiza nuevas pruebas

Milagros A. fue captada por una cámara de seguridad caminando junto a Jeremías el 18 de diciembre, el mismo día en que el adolescente fue visto por última vez antes de su desaparición. Cuando los investigadores lograron identificarla, no pudieron ubicarla de inmediato.

El 23 de diciembre, un día después del hallazgo del cuerpo de Jeremías, la menor fue encontrada en buen estado de salud en la Casa de Juan Diego, un hogar de asistencia ubicado en el barrio Candioti Sur de la ciudad de Santa Fe. En ese momento estaba acompañada por su madre, quien ahora también quedó formalmente involucrada en la causa.

La investigación continúa mientras la Justicia analiza nuevas pruebas y define la situación procesal de los adultos y menores vinculados al crimen que conmocionó a Rosario.