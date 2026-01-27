Franco Colapinto se ilusiona tras los primeros tests de la F1: "Tenemos..."

Por qué esta pretemporada es clave para el piloto argentino

Para Colapinto, este proceso de pruebas tiene un valor especial. “Es lo que necesitaba: con este kilometraje y estas vueltas, todo el aprendizaje al inicio de la temporada es muy útil. Voy a intentar aprovecharlo al máximo y trabajar mucho con el equipo”, explicó.

El argentino también se refirió a los cambios técnicos que presenta el A526 respecto al modelo anterior. “Es muy diferente. Sigue siendo un coche de carreras y hay que conducirlo rápido, dentro del agarre que tiene disponible”, señaló, antes de profundizar en los aspectos a ajustar.

Qué desafíos presenta el nuevo reglamento de la F1

Colapinto detalló que la adaptación no pasa solo por el manejo, sino también por la filosofía de trabajo. “La técnica cambia un poco. La gestión de la energía, los neumáticos son mucho más delgados y más pequeños. Hay muchos cambios a los que necesitamos adaptarnos y ajustar nuestra forma de conducir”, explicó.

En ese sentido, aseguró que el nuevo auto obliga a modificar la puesta a punto y la manera de encarar cada salida a pista: “Tenemos muchas cosas que aprender y entender”, resumió.

Cómo fue el incidente técnico durante la jornada

El argentino fue uno de los primeros pilotos en salir a pista cuando se habilitó la actividad, pero tras las primeras dos horas el A526 presentó un inconveniente técnico que derivó en la primera bandera roja del día. La interrupción fue breve y Colapinto pudo llevar el auto hasta el garaje sin consecuencias mayores, aunque Alpine no informó oficialmente el origen del problema.

Dónde está puesta la mira de Colapinto

Con las próximas tandas de ensayos previstas para febrero en Bahréin, el foco ya está puesto en el debut de la temporada. “Trataré de encontrar mi dirección. Mientras trabajemos bien con el equipo, tendremos buenos resultados en Melbourne”, aseguró, en referencia al Gran Premio de Australia, que se disputará el 8 de marzo y marcará su estreno oficial como piloto titular en la Fórmula 1.