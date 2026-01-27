En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Fórmula 1
FÓRMULA 1

Franco Colapinto se ilusiona tras los primeros tests de la F1: "Tenemos..."

El piloto argentino completó la primera jornada de pruebas en Barcelona, superó un inconveniente técnico y destacó el potencial del nuevo Alpine de cara a su debut como titular en la temporada 2026.

Franco Colapinto dio sus primeras sensaciones tras el inicio de los tests de pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya y dejó un mensaje cargado de optimismo de cara a su debut oficial en la temporada 2026. Más allá de un pequeño inconveniente técnico que lo obligó a detenerse durante algunos minutos, el piloto argentino valoró el trabajo del equipo y se mostró entusiasmado con el rendimiento inicial del nuevo Alpine A526.

image

El bonaerense transita su primera pretemporada completa como piloto titular y lo vive como un punto de inflexión en su carrera. “Estoy muy feliz de estar en mi primera pretemporada con un coche nuevo, con nuevas regulaciones. Los coches son muy diferentes. Hay grandes cambios y eso siempre es muy emocionante”, expresó tras bajarse del auto, en declaraciones al sitio oficial de la Fórmula 1.

Cómo fueron las primeras sensaciones de Colapinto con el Alpine A526

Colapinto destacó especialmente el trabajo realizado por el equipo en Enstone para llegar en condiciones a las pruebas. “El equipo hizo un muy buen trabajo trayendo el coche aquí a esta prueba. Ha sido muy apretado para todos, y los chicos y chicas en Enstone hicieron un gran esfuerzo. Estamos muy agradecidos y felices de empezar a trabajar con este nuevo coche acá”, remarcó.

Durante la jornada, el argentino pudo sumar kilómetros valiosos en una etapa clave de adaptación. Según informó Alpine, completó 60 vueltas en el shakedown de Barcelona, recorriendo un total de 279 kilómetros, un registro importante para comenzar a conocer el comportamiento del auto bajo las nuevas regulaciones.

Por qué esta pretemporada es clave para el piloto argentino

Para Colapinto, este proceso de pruebas tiene un valor especial. “Es lo que necesitaba: con este kilometraje y estas vueltas, todo el aprendizaje al inicio de la temporada es muy útil. Voy a intentar aprovecharlo al máximo y trabajar mucho con el equipo”, explicó.

El argentino también se refirió a los cambios técnicos que presenta el A526 respecto al modelo anterior. “Es muy diferente. Sigue siendo un coche de carreras y hay que conducirlo rápido, dentro del agarre que tiene disponible”, señaló, antes de profundizar en los aspectos a ajustar.

Qué desafíos presenta el nuevo reglamento de la F1

Colapinto detalló que la adaptación no pasa solo por el manejo, sino también por la filosofía de trabajo. “La técnica cambia un poco. La gestión de la energía, los neumáticos son mucho más delgados y más pequeños. Hay muchos cambios a los que necesitamos adaptarnos y ajustar nuestra forma de conducir”, explicó.

En ese sentido, aseguró que el nuevo auto obliga a modificar la puesta a punto y la manera de encarar cada salida a pista: “Tenemos muchas cosas que aprender y entender”, resumió.

Cómo fue el incidente técnico durante la jornada

El argentino fue uno de los primeros pilotos en salir a pista cuando se habilitó la actividad, pero tras las primeras dos horas el A526 presentó un inconveniente técnico que derivó en la primera bandera roja del día. La interrupción fue breve y Colapinto pudo llevar el auto hasta el garaje sin consecuencias mayores, aunque Alpine no informó oficialmente el origen del problema.

Dónde está puesta la mira de Colapinto

Con las próximas tandas de ensayos previstas para febrero en Bahréin, el foco ya está puesto en el debut de la temporada. “Trataré de encontrar mi dirección. Mientras trabajemos bien con el equipo, tendremos buenos resultados en Melbourne”, aseguró, en referencia al Gran Premio de Australia, que se disputará el 8 de marzo y marcará su estreno oficial como piloto titular en la Fórmula 1.

