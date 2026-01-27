Calu Rivero vivió un momento de película tras conocer a un ícono de Hollywood
En José Ignacio, Calu Rivero se cruzó con una megaestrella de Hollywood, y desde sus redes sociales reflexionó sobre la actuación.
27 ene 2026, 11:56
Hay momentos que trascienden lo cotidiano y se convierten en pequeñas epifanías. ParaCalu Rivero, el Festival Internacional de Cine de José Ignacio fue uno de esos instantes: un cruce inesperado con Willem Dafoe, un actor que no solo es leyenda del cine, sino también una presencia magnética que inspira a sus fans.
La influencer compartió en sus redes la emoción de haber estado cerca de él, en el marco de la presentación de The Souffleur, la nueva película de Gastón Solnicki. El encuentro no fue solo una foto o un saludo: fue una experiencia que la llevó a reflexionar sobre el arte, la actuación y la manera de habitar el mundo.
“Fan de la situación completa. De estar ahí. De escuchar. De mirar de cerca. De conocer a un actor que es pura presencia y a un director argentino que trabaja desde un lugar que me interpela profundamente: se anima, se atreve, confía… y llega lejísimos. No todo está guionado y en ese no estar guionado se habilita algo vivo, algo que respira. No estar clasificado, no saber del todo, ser mientras está sucediendo", escribió Rivero, con la intensidad que la caracteriza.
Y cerró: "Actuar no como resultado, sino como estado. Being while it’s happening. Y confiar. En el proceso. En el otro. En lo que aparece cuando nadie intenta controlar del todo. Eso. Salí del debate con el corazón un poco más abierto y con más ganas de esa forma de estar en el mundo".
Quién es Willem Dafoe
Con más de cuatro décadas de carrera y más de 150 películas, Willem Dafoe ha transitado desde el cine independiente hasta las grandes producciones de Hollywood. Su versatilidad lo llevó a ser el sargento Elias en Platoon, a encarnar a Jesús en La última tentación de Cristo, y a convertirse en el inolvidable Green Goblin de Spider-Man.
Pero el actor estadounidense no se limita a los papeles icónicos: ha trabajado con directores como Lars von Trier, Wes Anderson y Robert Eggers, siempre buscando proyectos que lo desafíen.
Por qué Calu Rivero no mandará a su hijo Tao al jardín
Calu Rivero volvió a llamar la atención en sus redes sociales al compartir una decisión íntima relacionada con la manera en que acompaña el crecimiento de su hijo mayor, Tao, fruto de su vínculo con Aito de la Rúa.
En un posteo de Instagram, la actriz explicó que eligió un camino educativo distinto al tradicional, lo que generó un intenso debate entre quienes la siguen.
En el video publicado, Rivero relató que antes de tomar la decisión exploró varias opciones. “Probé jardines, probé horarios, probé encuadres, nada me cerraba del todo”, señaló.
Finalmente, según contó, encontró un espacio que le transmitió seguridad y en el que Tao se mostraba pleno: una escuela de equitación, donde el niño se conectaba con entusiasmo y alegría.
“Había algo que no encajaba. Y cuando algo no encaja, yo no empujo. Menos a alguien que todavía no tiene tres años. No me gusta forzar el ritmo de otro. Ni apurar una infancia. Y sin embargo…había un lugar al que sí quería ir“, dijo.
Rivero agregó: “Cada vez que veníamos acá, yo veía otra cosa en él. Una alegría tranquila. Un cuerpo presente. Un deseo real. Lo veía feliz cuando había caballos. Cuando podía tocar, esperar, observar”.
Y reflexionó: “Cuando el tiempo no corría. Y un día pensé: ‘¿Y si esta es su primera escuela?’ A veces la primera escuela no se busca. Aparece sola“.
Su elección generó opiniones divididas en las redes: hubo quienes celebraron su postura y otros que la criticaron. “Tao es mágico”; “Sí, todo bien. ¿Y la lectoescritura?“; “Aprende y conecta con la naturaleza de manera directa. Hermoso”; “Infancia y naturaleza, caballos y niños... la mejor combinación”; “Lo mismo aprenden en un jardín rodeado de otras realidades”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en la publicación.