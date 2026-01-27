Calu Rivero vivió un momento de película tras conocer a un ícono de Hollywood

calu rivero william dafoe

Por qué Calu Rivero no mandará a su hijo Tao al jardín

Calu Rivero volvió a llamar la atención en sus redes sociales al compartir una decisión íntima relacionada con la manera en que acompaña el crecimiento de su hijo mayor, Tao, fruto de su vínculo con Aito de la Rúa.

En un posteo de Instagram, la actriz explicó que eligió un camino educativo distinto al tradicional, lo que generó un intenso debate entre quienes la siguen.

En el video publicado, Rivero relató que antes de tomar la decisión exploró varias opciones. “Probé jardines, probé horarios, probé encuadres, nada me cerraba del todo”, señaló.

Finalmente, según contó, encontró un espacio que le transmitió seguridad y en el que Tao se mostraba pleno: una escuela de equitación, donde el niño se conectaba con entusiasmo y alegría.

“Había algo que no encajaba. Y cuando algo no encaja, yo no empujo. Menos a alguien que todavía no tiene tres años. No me gusta forzar el ritmo de otro. Ni apurar una infancia. Y sin embargo…había un lugar al que sí quería ir“, dijo.

Rivero agregó: “Cada vez que veníamos acá, yo veía otra cosa en él. Una alegría tranquila. Un cuerpo presente. Un deseo real. Lo veía feliz cuando había caballos. Cuando podía tocar, esperar, observar”.

Y reflexionó: “Cuando el tiempo no corría. Y un día pensé: ‘¿Y si esta es su primera escuela?’ A veces la primera escuela no se busca. Aparece sola“.

Su elección generó opiniones divididas en las redes: hubo quienes celebraron su postura y otros que la criticaron. “Tao es mágico”; “Sí, todo bien. ¿Y la lectoescritura?“; “Aprende y conecta con la naturaleza de manera directa. Hermoso”; “Infancia y naturaleza, caballos y niños... la mejor combinación”; “Lo mismo aprenden en un jardín rodeado de otras realidades”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en la publicación.