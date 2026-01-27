"No salgas": entró a robar, dejó un paquete con una amenaza y escapó

El testimonio del guardia de seguridad

Jorge, guardia de seguridad de la galería, relató lo sucedido en diálogo con Cadena 3: “Aproximadamente a las cinco menos cuarto de la tarde ingresa un sujeto a la joyería, ubicada en el local número 51. Le pide unos aros a la empleada, ella accede, se los muestra y en un momento se los arrebata, le deja una caja arriba del mostrador y sale corriendo”.

“En la caja había una leyenda que decía que eso era una bomba y que llamaran a Bomberos. La empleada salió y se dio aviso”, agregó.

Tras el alerta, las autoridades evacuaron la galería y montaron un operativo de seguridad. Poco después, se produjo la explosión del contenido de la caja, que provocó la rotura de tres o cuatro vidrios dentro del paseo comercial.

“Con la explosión, fragmentos volaron y rompieron los vidrios. Se alcanzó a ver que había pilas en el interior de la caja”, explicó el guardia.

Finalmente, personal de la brigada de explosivos trabajó en el lugar y neutralizó el dispositivo, que resultó ser un artefacto simulado. El episodio generó alarma y caos en el centro cordobés en plena hora pico, aunque no se registraron personas heridas.

La Policía investiga el hecho y trabaja para identificar y detener al autor, que continúa prófugo.