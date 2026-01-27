"No salgas": entró a robar, dejó un paquete con una amenaza y escapó

Un grave hecho de inseguridad ocurrió en pleno centro de Córdoba, cuando un hombre ingresó a robar a una joyería ubicada en la Galería Planeta, sobre avenida Colón al 200, y dejó una caja con una amenaza de bomba antes de escapar.
Un delincuente robó una joyería dentro de una galería y, antes de huir, apoyó sobre el mostrador una caja con un mensaje.
ntró a robar, dejó un paquete con una amenaza y escapó: "No salgas"
El mensaje que acompañaba el paquete era contundente: “Es una bomba, no salgas, llamá a Bomberos”.
La caja tenía una pila doble A adherida con cinta y cables que ingresaban en su interior, lo que activó de inmediato el protocolo de emergencia.
Según se informó, el delincuente se hizo pasar por cliente, pidió ver unos aros y, en un descuido de la empleada, se los arrebató. Al emprender la huida, dejó la caja sobre el mostrador del local.
Jorge, guardia de seguridad de la galería, relató lo sucedido en diálogo con Cadena 3: “Aproximadamente a las cinco menos cuarto de la tarde ingresa un sujeto a la joyería, ubicada en el local número 51. Le pide unos aros a la empleada, ella accede, se los muestra y en un momento se los arrebata, le deja una caja arriba del mostrador y sale corriendo”.
“En la caja había una leyenda que decía que eso era una bomba y que llamaran a Bomberos. La empleada salió y se dio aviso”, agregó.
Tras el alerta, las autoridades evacuaron la galería y montaron un operativo de seguridad. Poco después, se produjo la explosión del contenido de la caja, que provocó la rotura de tres o cuatro vidrios dentro del paseo comercial.
“Con la explosión, fragmentos volaron y rompieron los vidrios. Se alcanzó a ver que había pilas en el interior de la caja”, explicó el guardia.
Finalmente, personal de la brigada de explosivos trabajó en el lugar y neutralizó el dispositivo, que resultó ser un artefacto simulado. El episodio generó alarma y caos en el centro cordobés en plena hora pico, aunque no se registraron personas heridas.
La Policía investiga el hecho y trabaja para identificar y detener al autor, que continúa prófugo.