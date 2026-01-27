La terrible indirecta de Maxi López para destrozar a Mauro Icardi: "Ese garca..."

Sin embargo, lo que llamó la atención fue el inmediato comentario de Maxi López al dar su opinión acerca de este tema y donde parece haber apuntado directamente a su ex compañero de equipo en la Sampdoria de Italia, quien luego terminaría siendo pareja de Wanda Nara.

"Pero está siempre el amigo ese garca que va, pum y te... yo tenía uno así", lanzó directo Maxi mientras tomaba mate con una sonrisa en un comentario que si bien no tenía un nombre puntual estaría dirigido directamante al futbolista rosarino y actual novio de la China Suárez.

Nadie se dio cuenta de su certero mensaje salvo Toto Kirzner, quien se encontraba a su lado, lo tomó del hombro y le aclaró: "Yo te escuché", haciendo un gesto pícaro que causó una gran sorpresa en el estudio tras ese ácido comentario de Maxi reviviendo aquel gran escándalo que se prolongó durante años cuando el ex River Plate se separó de Wanda a fines de 2013 tras cinco años de matrimonio.

Maxi López contradijo a Wanda Nara y confesó quién es el amor de su vida

El cantante L-Gante estuvo de visita en el estudio veraniego de Sería Increíble en Olga y se volvió a ver con Maxi López. Sin duda, uno de los momentos más divertidos de la charla fue cuando vía telefónica Wanda Nara aseguró que ella "es el amor de sus vidas".

Lo cierto es que tras reencontrarse con Elian Valenzuela, Maxi habló con los medios que lo aguardaban a la salida del programa y aclaró quién es realmente el amor de su vida tras el polémico comentario de su ex.

"El amor de mi vida es Daniela (Christiansson), la amo con todo mi corazón. Wanda es mamá de mis tres chicos, trabajamos juntos por los chicos, y con Dani por Landito y por Elle", dejó en claro el ex futbolista y participante de MasterChef Celebrity (Telefe).

Mientras que en otro tramo de la charla el ex de Wanda comentó que "falta muy poquito" para que la modelo sueca viaje a la Argentina y así instalarse definitivamente en familia con los pequeños Elle y Lando, quien tiene dos meses de vida.

Además, se refirió a la versión de que estaba pasando una complicada situación económica y desmintió con humor estar en "bancarrota" como le consultó un cronista.