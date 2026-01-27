La terrible indirecta de Maxi López para destrozar a Mauro Icardi: "Ese garca..."

Maxi López está siendo una de las principales figuras del verano en el espectáculo por tras sumarse al reality MasterChef Celebrity (Telefe) y también con su destacada participación en el streaming Sería incréible de Olga.
El ex futbolista Maxi López lanzó un certero comentario al aire en el streaming de Olga que estaría dirigido al escándalo del pasado con Mauro Icardi por Wanda Nara.
Fue al aire en charla con sus compañeros cuando el ex futbolista se despachó con un sutil pero certero palito que estaría dirigido a Mauro Icardi en medio de un debate al aire.
En una de las últimas emisiones del programa que conduce Nati Jota se puso al aire el audio de una oyente que compartió una anécdota personal.
En el relato planteó que en su etapa como estudiante de colegio secundario cada vez que le decía a una amiga que le gustaba un chico, una de ellas se ponía a salir con él. "Alguna llegó a casarse", comentó la oyente.
Sin embargo, lo que llamó la atención fue el inmediato comentario de Maxi López al dar su opinión acerca de este tema y donde parece haber apuntado directamente a su ex compañero de equipo en la Sampdoria de Italia, quien luego terminaría siendo pareja de Wanda Nara.
"Pero está siempre el amigo ese garca que va, pum y te... yo tenía uno así", lanzó directo Maxi mientras tomaba mate con una sonrisa en un comentario que si bien no tenía un nombre puntual estaría dirigido directamante al futbolista rosarino y actual novio de la China Suárez.
Nadie se dio cuenta de su certero mensaje salvo Toto Kirzner, quien se encontraba a su lado, lo tomó del hombro y le aclaró: "Yo te escuché", haciendo un gesto pícaro que causó una gran sorpresa en el estudio tras ese ácido comentario de Maxi reviviendo aquel gran escándalo que se prolongó durante años cuando el ex River Plate se separó de Wanda a fines de 2013 tras cinco años de matrimonio.
El cantante L-Gante estuvo de visita en el estudio veraniego de Sería Increíble en Olga y se volvió a ver con Maxi López. Sin duda, uno de los momentos más divertidos de la charla fue cuando vía telefónica Wanda Nara aseguró que ella "es el amor de sus vidas".
Lo cierto es que tras reencontrarse con Elian Valenzuela, Maxi habló con los medios que lo aguardaban a la salida del programa y aclaró quién es realmente el amor de su vida tras el polémico comentario de su ex.
"El amor de mi vida es Daniela (Christiansson), la amo con todo mi corazón. Wanda es mamá de mis tres chicos, trabajamos juntos por los chicos, y con Dani por Landito y por Elle", dejó en claro el ex futbolista y participante de MasterChef Celebrity (Telefe).
Mientras que en otro tramo de la charla el ex de Wanda comentó que "falta muy poquito" para que la modelo sueca viaje a la Argentina y así instalarse definitivamente en familia con los pequeños Elle y Lando, quien tiene dos meses de vida.
Además, se refirió a la versión de que estaba pasando una complicada situación económica y desmintió con humor estar en "bancarrota" como le consultó un cronista.