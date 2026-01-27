The Lumineers regresa a la Argentina: cuándo será el show

The Lumineers, una de las bandas más influyentes y convocantes del folk contemporáneo, confirma su regreso a la Argentina con un show muy esperado en el Estadio Malvinas Argentinas. Reconocidos por su potencia en vivo, su cercanía con el público y un repertorio que ya es parte del cancionero popular global, el grupo liderado por Wesley Schultz y Jeremiah Fraites promete una noche cargada de emoción, grandes canciones y una puesta en escena a la altura de su presente artístico. La venta general de entradas comenzará el viernes 30 de enero a las 10:00 horas y estará disponible exclusivamente a través de allaccess.com.ar.