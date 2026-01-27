The Lumineers regresa a la Argentina: cuándo será el show

A lo largo de los años, The Lumineers también han fortalecido su prestigio artístico a través de colaboraciones con figuras clave de la música actual como P!nk, Zach Bryan, Noah Kahan y James Bay, ampliando su universo sonoro sin perder la identidad que los define. Su regreso a Buenos Aires se inscribe en ese presente sólido y maduro, con una banda en pleno dominio de su propuesta.

El show en el Estadio Malvinas Argentinas será una oportunidad única para reencontrarse con una de las bandas más importantes de la escena internacional, cantar himnos que marcaron a toda una generación y vivir una noche donde la música, la emoción y la conexión con el público serán protagonistas absolutos.