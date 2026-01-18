En vivo Radio La Red
Policiales
homicidio
Cañuelas
Policiales

Homicidio y furia en Cañuelas: la reacción de la familia terminó en ataques a la Policía

Tras el asesinato de un hombre en Máximo Paz, se produjeron disturbios y destrozos de móviles oficiales. La víctima tenía 29 años.

La violencia volvió a sacudir al conurbano bonaerense y dejó una escena extrema. Un hombre de 29 años fue asesinado a balazos en Cañuelas y, horas después, el barrio se transformó en un escenario de disturbios: familiares de la víctima atacaron a la Policía y prendieron fuego dos patrulleros.

El hecho ocurrió en la localidad de Máximo Paz, dentro del barrio Altos Verdes, donde un conflicto vecinal de larga data terminó de la peor manera. La víctima fue identificada como Marcelo Raful, quien recibió varios disparos durante una pelea que escaló rápidamente fuera de control.

Todo comenzó con una disputa entre grupos de vecinos que, según fuentes oficiales, ya arrastraban enfrentamientos previos. La tensión se había iniciado la noche anterior, pero recrudeció durante la jornada del sábado, cuando la discusión derivó en una pelea en plena vía pública, en la zona de San Luis al 100.

En medio del enfrentamiento se escucharon detonaciones de arma de fuego. Raful fue trasladado de urgencia al hospital local con heridas de bala en el pecho, pero murió poco después debido a la gravedad de las lesiones.

Tras el ataque, personal del Destacamento de Máximo Paz acudió al lugar alertado por llamados de vecinos. Al intentar identificar y detener a los responsables, los efectivos se encontraron con una fuerte resistencia y nuevas explosiones de violencia.

La Policía logró ingresar al domicilio señalado como punto del conflicto y realizó disparos disuasivos. Como resultado del operativo, fueron detenidos dos jóvenes, identificados como Isaac Ariel Peralta (23) y Yoel Axel Soriano (25), ambos con domicilio en la zona.

Sin embargo, lejos de calmarse, la situación se volvió aún más grave. Familiares y allegados de la víctima reaccionaron con furia, arrojaron piedras y objetos contundentes contra los efectivos y atacaron los móviles policiales.

Durante los disturbios, dos patrulleros fueron incendiados y destruidos por completo: una camioneta Toyota Hilux y un Renault Logan. Las imágenes del fuego consumiendo los vehículos reflejaron el nivel de tensión que se vivió en el barrio.

Ante el riesgo de nuevos ataques, la Policía debió desplegar un operativo especial, con refuerzo de efectivos e intervención del cuerpo de Infantería, para resguardar a los detenidos y evitar represalias.

Luego del homicidio, el clima en Altos Verdes seguía siendo altamente tenso, con custodia policial permanente y controles preventivos en la zona.

La causa fue caratulada como “Homicidio” y quedó a cargo de la UFI N° 2 de Cañuelas, que ahora investiga tanto el crimen como los incidentes posteriores contra la fuerza de seguridad.

Mientras avanza la investigación, circulan versiones no confirmadas que vinculan el conflicto con disputas internas relacionadas a la tribuna del club Banfield en el ámbito local, aunque las autoridades no avalaron oficialmente esa hipótesis.

