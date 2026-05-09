Marley fulminó a Santiago del Moro por los Martín Fierro 2026 y estalló la polémica: "Lo ponen..."

El momento más filoso llegó cuando Florencia Peña pidió repasar quiénes sí estaban ternados. Fue entonces cuando Marley disparó sin vueltas: “A (Santiago) Del Moro lo ponen siempre”. Sin embargo, aclaró inmediatamente que algunos de los elegidos sí le parecían acertados, mencionando a Darío Barassi y Nicolás Occhiato.

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Fue allí que la actriz redobló la apuesta y defendió a su compañero: “¿Vas a poner a todos y no lo vas a poner a Marley?”. A lo que el conductor volvió a insistir con sarcasmo: “En mejor conductora, pusieron a todas las conductoras que existen. O sea, no quedó nadie afuera”.

Pero quien terminó de encender la conversación fue nuevamente Peña, que lanzó una frase explosiva: “¿Y en los conductores? ¿Hay menos para que se lo gane Del Moro?”. La reacción inmediata de Marley fue una risa nerviosa, mientras Florencia remató filosa: “¿Qué, dije algo malo?”.

La categoría Labor en Conducción Masculina quedó conformada por Darío Barassi, Iván de Pineda, Guido Kaczka, Santiago del Moro y Nicolás Occhiato. Tras viralizarse el recorte del programa, las redes sociales se llenaron de comentarios y críticas sobre las nominaciones elegidas por APTRA.

Además, no es la primera vez que Marley deja entrever cierta incomodidad con Del Moro. Ya en 2025 había deslizado una chicana relacionada con el momento en el que Santiago ganó el premio mientras conducía la gala, una situación que volverá a repetirse este año. Asimismo, vale señalar que muchos coinciden que tras la llegada del actual conductor de Gran Hermano al canal de las pelotitas Alejandro Wiebe, tal su nombre real, habría dejado de ser el conductor estrella del canal de Martínez al ser desplazado por su colega.

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Cuál fue la feroz crítica de Marley contra Santiago del Moro tras anunciarse ganador del Martín Fierro de Oro

La fuerte reacción de Verónica Lozano tras la entrega de los premios Martín Fierro 2024 octubre del año pasado, especialmente por la consagración de Susana Giménez en la categoría de mejor conductora femenina, volvió a poner bajo la lupa a los galardones que organiza APTRA y abrió otra vez el debate sobre la transparencia en las votaciones.

En medio de toda esa controversia, Marley fue consultado por el tema y no dudó en dar una opinión contundente. Además de referirse al enojo de la conductora de Telefe, también apuntó contra el Martín Fierro de Oro que recibió Santiago del Moro, quien además estuvo al frente de la ceremonia.

Durante una charla con Puro Show (El Trece), el conductor dejó en claro que comparte algunas de las críticas que circularon luego de la gala. "Estoy de acuerdo y en desacuerdo al mismo tiempo con Vero. Estoy de acuerdo con que hay mucha cosa rara en el Martín Fierro, hay cosas que no tienen lógica", expresó sin vueltas.

Sin embargo, marcó distancia respecto al planteo que hizo Verónica Lozano sobre el triunfo de Susana Giménez. "Vero la re quiere a Susana y Susana también tiene buena onda con ella. Yo las re quiero a las dos. Duró tres meses su programa, como en el resto del mundo", sostuvo.

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Luego, profundizó sobre la discusión que se generó alrededor de que una misma figura vuelva a quedarse con el premio año tras año. "Acá lo que se está hablando es gane el premio la misma persona: ¿Y Messi con el Balón de Oro qué? Había que decirle no se lo damos más a Messi porque ya ganó el año pasado. Es ridículo decir que no gane una persona porque ya ganó el año pasado porque sino es una repartija de premios", disparó.

Aun así, Marley admitió que existen sospechas alrededor de algunas categorías y deslizó que no todo sería tan transparente como aparenta. "Hay muchas sospechas con los ganadores que con el dedo dicen: 'este, este y este'. Yo sospecho algunos rubros que son así, entonces si realmente es así, que alguien pida una auditoría y veremos. En algún momento se tiene que aclarar", remarcó.

Más adelante, el conductor también hizo foco en el momento en que Santiago del Moro anunció que él mismo se llevaba el Martín Fierro de Oro. Y fue tajante con su mirada. "La emoción de él fue rara porque vio el sobre, se quedó así... Si yo abro el sobre y dice Marley me emociono en el momento que lo veo, cómo voy a estar 15 segundos haciendo la pausa y después cuando lo digo me emociono", comentó con ironía.

Por último, cuestionó que los nombres de los ganadores ya circulen antes de la ceremonia y aseguró que eso le quita autenticidad al evento. "Todo el mundo sabe todo eso, eso es lo que tiene que cambiar, no puede ser que todos sepan todos los ganadores y que tengas que actuar la sorpresa", afirmó.

Y cerró con otra frase filosa sobre la posibilidad de volver a conducir la premiación: "Lo hice 8 veces, me da lo mismo, si me toca de vuelta lo haré, sino no me cambia. La verdad la pasé mejor en Japón que sentado ahí".